在家防疫怎麼吃 護理師譚敦慈公布林家早餐食譜

疫情急速變化，病例數不斷上升，外界訊息不斷更新，大家心情難免受到影響，護理師譚敦慈提供在家防疫的守則，並公布林家早餐食譜，歡迎大家一起元氣健康防疫。以下是譚敦慈的建議：

1、維持生活作息正常規律，不熬夜

2、不要只吃泡麵、罐頭，採健康飲食可以每天吃一碗煮熟的深綠色蔬菜（如菠菜、地瓜葉、青江菜等）一碗白色蔬菜（如高麗菜、白花菜、筍子、菇類），2個如拳頭大小的水果

3、適度蛋白質，可以從豆魚蛋肉攝取

4、即使在家也要穿合身的衣服，才不會過度飲食

5、不要一直盯著電視電腦或手機，每半個小時站起來活動，最好讓每個關節都活動到

6、趁疫情期間多出來的時間清掃環境，每次完成一小部分會更有成就感，把不用的物品回收，保持環境清潔衛生有助健康