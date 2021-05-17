北市近3萬人恐有思覺失調症 45歲以下者為高風險族群

思覺失調症盛行率約千分之四至百分之一，以台北市267萬人口換算，約有1萬至2.6萬人罹患思覺失調症，不僅病人痛苦、家屬負擔重。由於發病初期是治療黃金關鍵期，北市衛生局與聯合醫院松德院區參考各國經驗，建立台灣第1個針對早期精神病的臨床服務團隊，結合北市15家精神科診所、身心診所與社區型醫院，建立早期精神病患者雙向轉介照護網絡，從2019年至2020年共收案103人。

北市聯醫松德院區醫師陳柏妤指出，精神病的高風險群多為45歲以下青壯年族群，包含出現精神病前驅症狀者、曾出現持續未達7日的短期精神病發作或具有一等親家族精神病史且同時出現長時間社交退縮或認知功能減退者

由於精神病發病的早期徵狀不典型，難被偵測，加上病人或家屬對病情的不了解，或是擔心被標籤化的問題，因而錯失治療黃金時間，因此辨認出早期發病徵兆的潛在患者、鼓勵積極就醫十分重要。

陳柏妤表示，早期發現、早期治療以是許多內外科普遍治療觀念，但精神病的治療上，早期介入相對被忽視。

儘管研究顯示精神病早期介入就像大部分疾病一樣，能有效治療，且我國醫療資源普及，但仍能看到許多發病多年卻未接受治療的思覺失調症患者，且病情已慢性化合併認知功能。

陳柏妤呼籲，民眾尤其是年輕的患者，若出現憂鬱焦慮等情緒困擾、記憶減退、思考邏輯混亂、感官知覺出現變化、對周遭感受與之前不一樣、無法信任他人等情況，就需盡快就醫，已達最佳治療效果。