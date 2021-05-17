石門水庫園區閉園 遊艇觀光業遭疫情水情雙重夾擊

國內疫情延燒，桃園市實施準三級防疫措施，北水局宣布石門水庫園區自5月17日起至28日暫停開放及售票，後續視疫情發展滾動調整。石門水庫遊艇環湖觀光生意備受衝擊，桃園市渡船船遊艇公會理事長張德傑表示，配合政府管制所有業者都先暫停營業，如果28日後疫情沒有消退，時間可能還會往後延遲。

張德傑坦言，今天宣布休園前，遊艇生意因為水位降低和疫情影響，生意僅剩不到1成，部桃事件後，桃園大溪老街和一些熱門景點人潮都回籠，唯獨石門水庫觀光遊湖觀光還是一樣冷清，此外漁民也反映目前的捕獲量大為減少，相較以往減少1/3以上至一半，如今本土疫情又爆發，更是雪上加霜，如果水位還是無法回升，不論遊艇業、漁民損失會加大。

石門水庫水位持續下探，降至210公尺以下，今日蓄水率已跌破13%，北水局統計5月份至今，集水區平均降雨量約只有8毫米，比歷年水情更加嚴峻。

為了降低停水帶來的衝擊，北水局宣布水庫出水量由每日133萬噸降至130萬噸，其他水源調度會由新店溪水源、板新水廠持續支援桃園地區用水，河川局也會啟動抽水機抽用河川水源協助供灌，期待5月底前能夠降雨，化解日益緊迫的供水壓力。