影／網瘋傳酒精缺貨 隆田酒廠今起趕製酒精日產72000瓶

網路盛傳酒精到處缺貨，台南也傳出藥妝店藥局也買不到。台灣菸酒隆田酒廠今天開始調撥生產線生產藥用防疫75 %酒精；市長黃偉哲關心酒精供應狀況、慰勞員工辛勞；他強調現有市場供應酒精數量，加上隆田酒廠的產量，絕對足夠全台南市各家戶居民消毒使用。

隆田酒廠廠長鍾國材表示，酒廠生產酒精的原料十分充足，目前沒有聽到市場廠商反映酒精缺貨的情形；隆田酒廠預計每天可生產6000打300毫升裝個人家戶使用75度酒精，預計這一個星期先生產五天，再看市場的狀況調整產能， 確保市場藥用酒精供應無虞。