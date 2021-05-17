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苗栗出現首例確診者！活動遍及新北、台中　匡列接觸者66人

新北市確診爆增 侯友宜：為升四級做準備

防疫優先 傳產業啟動分流上班、百貨調整營業時間

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
最容易聚集人潮的百貨商場也紛紛調整營業時間。記者余承翰／攝影
最容易聚集人潮的百貨商場也紛紛調整營業時間。記者余承翰／攝影

疫情急遽升溫，雖然目前仍未宣布停班，但不少企業為了防疫，已經進行分流上班，希望盡可能的減少群聚，避免成為防疫破口。

台塑集團就表示，一切會依照指揮中心及台北市政府規定及要求，集團持續採高規格防疫措施；已決定分艙、分流、分散人力，因應疫情變嚴峻，本周將討論是否實施更嚴格的作法。

中石化則表示，在政府宣布雙北提升至三級警戒當天即下達通知，上周就已經有先擬好分流的分組名單本周實施。

至於食品業者，聯華食品指出，公司已經針對居住地及辦公地點在雙北的同仁採居家分流上班，但廠區由於因為還是需要維持現場作業，故採分流上班，但員工不得跨廠區，也禁止外部廠商進入。

而最容易聚集人潮的百貨商場也紛紛調整營業時間，如環球購物中心全台七店自5月17日至5月28日不分平假日營業時間調整為11點30分至晚上8點，原早餐供餐時段暫停。

台北101購物中心、林口三井OUTLET、遠百也將營業時間調整為中午12點至晚上8點；京站則調整營業時間中午12點至晚上8點30分。禮客OUTLET更宣布內湖1、2館與公館店暫停營業至5月21日，是百貨首家停業的業者。

誠品也表示，配合政府防疫升級，加強整體防疫規格，全台門市至5月28日將在晚間8時提前打烊，百貨店型則依百貨營業時間調整，專櫃品牌方面，也發公告給廠商通知，品牌人員排班可採「分流制」方式調整。

而遠東SOGO今日也宣布，全台各店調整營業時間為上午11點30分至晚上8:30分，超市則調整為9點至晚上8點30分，防疫期間入場人數採總量管制。容留人數達50%以上，啟動人流管制措施。

除了商場以外，百貨的總部端，同時也開始進行分流上班。

環球購物中心 疫情 品牌

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