疫情影響 民眾不敢出門血庫鬧血荒

疫情升溫，血庫鬧血荒，花蓮捐血站今天說，北北基宜花平均各血型血液庫存僅5.2天，A型血僅3.9天存量，已通知各醫院排除非必要性的醫療用血，以緊急醫療需求為主。

受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，民眾不敢出門，連帶捐血量大減。血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。據血液基金會統計，全國血庫偏低，剩下6.7天可用，A型最低，剩5.5天，O型及AB型僅6.5天及6.3天，僅B型正常有8.4天。

花蓮捐血站長蔡惠如今天接受媒體訪問表示，北北基宜花同屬「台北捐血中心」，血庫相互支援。今天上午統計，血庫4種血液庫存量平均為5.2天。其中只有B型為7.2天超過7天的安全庫存量，其他如O型、AB型都為4.9天，A型則嚴重不足，僅有3.9天的存量。

她說，疫情如果持續嚴峻，募血的情況將更不樂觀，目前已通知各醫院排除非必要性的醫療用血，以緊急醫療需求的供血為主，以救命為先；台北捐血中心企劃課長劉俊宏也說，全台血液中心名單，台北中心血庫最缺，與雙北進入第3級警戒有關。

劉俊宏表示，雖雙北進入第3級警戒，但民眾仍可捐血，若計劃前往固定捐血點捐血，應事前利用捐血人專區（ https://dh.blood.org.tw/donor/）進行網路預約，需要捐血點有開放預約的時段才能進行預約，依預約情形作時間調整，預約捐血日期前2天將以E-mail提醒。

劉俊宏說，至移動式捐血車者，須現場領取號碼牌，依告知的等候時間再回到現場，避免群聚外，也應保持社交距離，無論是否捐血成功，都須完成實聯制登記，陪伴者也須配合，各捐血點也都有落實環境消毒等。

蔡惠如也指出，現階段各項捐血活動仍持續辦理，花蓮捐血站及市區中山捐血室正常受理捐血人捐血。捐血空間都會加強防疫消毒工作，呼籲捐血人可以放心前往捐血，為血庫挹注足夠的醫療用血。