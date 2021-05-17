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800億元商機保衛戰 兩大酒類連鎖通路疫情來襲拼外送

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
橡木桶洋酒通路遍佈北中南，目前有34家分店，是全國最大連鎖洋酒量販通路。圖／摘自橡木桶洋酒承德店官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
橡木桶洋酒通路遍佈北中南，目前有34家分店，是全國最大連鎖洋酒量販通路。圖／摘自橡木桶洋酒承德店官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

國內酒類市場每年約有800億元規模，疫情持續延燒，對酒類零售通路也造成衝擊。全國最大連鎖洋酒量販橡木桶洋酒，與國內北區分店最多的酒類連鎖通路酒條通洋酒，都持續推廣免費配送到家與宅配到府服務，在疫情來襲下進行營業額保衛戰。

橡木桶洋酒通路遍佈北中南，目前有34家分店，是全國最大連鎖洋酒量販通路。在疫情蔓延之前，橡木桶洋酒原本就有提供各分店15公里以內免費配送服務，疫情期間更鼓勵消費者善用配送服務。

因應疫情升溫，橡木桶洋酒除了推廣各分店15公里以內免費配送外，全台分店也一律採行實名制，登記相關資料後方可進入，並全面暫停店內試飲活動。

酒條通洋酒是國內北區分店最多的酒類連鎖通路，包括雙北與桃園市在內，共有35家分店，目前已全面暫停店內試飲活動，並同樣提供配送到家與宅配到府服務。「門市區域範圍內，滿2000元免運，促銷商品則運費另計。」酒條通洋酒表示：「門市區域範圍外，則以黑貓宅急便宅配處理，烈酒任選6瓶免運，6瓶以下運費150元。」

酒條通洋酒是國內北區分店最多的酒類連鎖通路，包括雙北與桃園市在內，共有35家分店。圖／摘自酒條通連鎖官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒條通洋酒是國內北區分店最多的酒類連鎖通路，包括雙北與桃園市在內，共有35家分店。圖／摘自酒條通連鎖官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情 實名制

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