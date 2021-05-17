雙北學校停課兩周學校午餐停供 團膳、農民憂心忡忡

雙北新冠肺炎疫情升溫，雙北市長決定高中以下學校停課兩周，重創學校午餐供應產業鏈，團膳業者表示，今天出餐完，明天所備的料也已經送達，無法出餐只能退回，由於學校午餐食材的規格、種類與一般市面供應的蔬菜不同，現階段官方還未有進一步的消息，損失也還無法估計。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，這是天災人禍，是國難，只能說無奈；今天出餐完畢後，明天、後天的蔬菜也已經進駐團膳業者處，兩天沒有煮也是壞掉，退回去供應商也會壞，若未冷藏，只要兩三小時就無法使用，臨時的學校午餐不供餐，重創雙北學校午餐產業供應鏈。

陳明信說，遇到疫情，業者都是可以諒解的，雙北團膳業者約有21家，加上食材供應商約有50家，下游也還有供菜的契作農民；廠商打電話來公會詢問該怎麼辦，是要放無薪假，還是半薪假；他說，因為團膳業者也與民眾一樣時間知道這訊息，之前並未接獲中央或地方政府通知，因此還不知道該如何應變。

他說，最下游供貨的農民受傷最重，因為農民主要供貨的是短期葉菜類，供應的周期都是固定的，本周要用的已經採收了，採收卻沒有使用；若還在菜園裡的蔬菜，接下來是否還要繼續種植，末端農民心裡還沒有譜。

根據統計，台北一天學校午餐供餐約20萬餐、新北34.8萬餐，每人每餐80公克綠色蔬菜，推估一天約使用超過40公噸蔬菜。

新北某團膳業者表示，雙北學校學校午餐通路停，這些蔬果最後也是進去批發市場，造成排擠效應，上周六就宣布的第三級警戒，雙北餐飲已經大受打擊，因此，不僅影響到產地農民供貨，也會影響到價格，若批發商、盤商周轉不靈，末端農民收不到錢，骨牌效應傷害最大。

也有農業界人士說，現階段餐廳走的是業務批發市場，校園走的是學校午餐團膳供應商通路，但兩者都直接衝擊到農業縣的生產地、農民生計，特別是天氣太熱了，葉菜類本就保存不易，不能不採收。

雲林青農聯誼會會長陳鳳義表示，去年因疫情延後兩周也是這樣，農民會配合政府防疫措施，現階段只能用心的賣出去，但學校午餐所採用的蔬菜品種、規格都跟一般是面上賣的蔬菜不同，就算把這些多餘的學校午餐蔬菜做成包裝菜，消費者是否接受品項不同品規也不同的營養午餐用菜，另一個問題是停課有機蔬菜算少量，但產銷履歷的蔬菜就很多了，這麼大量的蔬菜要去哪裡？最後還是倒到拍賣市場，排擠原本的拍賣蔬菜，這問題究竟要如何處理？現階段末端農民還沒有收到中央更進一步的消息。