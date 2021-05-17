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藝文事業營運損失補助專案 線上申請系統今上線
因應近期中央流行疫情指揮中心升級警戒標準，文化部14日公布藝文事業營運損失補助專案，今日公告線上申請系統正式啟用。「藝文團隊或個人工作室」在5月11日至6月8日間，所舉辦的「展演」及「映演」活動，因受防疫措施影響的損失，都可以進行申請。
文化部表示，指揮中心於11、15日陸續宣布提升疫情警戒標準及因應事項，文化部長李永得除立即召開「防疫及補助措施研商會議」，當日即公布各文化場館提升防疫措施。為減輕防疫措施升級的衝擊，亦同步宣告將啟動「營運損失補助專案」。3日後完成申請須知訂定及公告，並同步進行線上申請系統設計、測試及教育訓練，於今日正式上線。
文化部表示，只要是我國設立登記或立案之法人、非法人團體或是負責人具我國國籍的商號（個人工作室），於110年5月11日起至6月8日所辦理的「展演」、「映演」活動，因受防疫措施升級而取消、延期或縮減席次，造成的營運成本及票房損失，都可申請，補助最高額度以250萬元為上限，但申請者遇有重大特殊或緊急情況，經審查小組及文化部審認者，不在此限。
文化部特別提醒申請者，申請時應充分考量並納入「協力團隊或個人」，詳列申請補助項目，落實照顧各環節工作者。
文化部指出，申請雖可採線上、郵寄或親送等3種方式。但為防疫考量，且審查將採「先到先審」方式，文化部鼓勵優先採用線上申請方式，申請時間自即日起至6月17日23時59分止。
文化部強調，此次營運損失補助為專案補助，「非紓困3.0」，文化部後續將配合政府整體防疫紓困及振興政策，爭取紓困預算，並充分參酌去年2次藝文紓困經驗，全面性照顧「各領域、各類型」藝文工作者度過疫情難關。
●線上申辦網站：https://grants.moc.gov.tw/online
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