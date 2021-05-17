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鋒面接近仍無大雨 梅雨五月底才到

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
各地天氣炎熱，氣象專家預期，未來10天內，台灣仍難以發生可緩解旱象的大量降水。(photo by hippopx)
各地天氣炎熱，氣象專家預期，未來10天內，台灣仍難以發生可緩解旱象的大量降水。(photo by hippopx)

週一各地大多高溫炎熱，週二鋒面接近，但未來10天內仍無大雨。氣象局表示，18日受微弱鋒面影響，中部以北及東半部有局部短暫陣雨。但氣象專家吳德榮表示，未來10天仍無可緩解旱象的大雨。天氣風險公司總經理彭啟明則指出，5月底6月初應會有鋒面再度接近台灣北方海面且滯留的機會，可能是今年梅雨季中最有利的降雨時間。

週二鋒面報到

氣象局表示，18日受微弱鋒面影響，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，東北部及東部並有局部較大雨勢發生的機率，由於鋒面結構差，主要在提供不穩定度使午後對流容易發展，因此主要的降雨偏向於午後，其他時間則較為局部、短暫，南部則是雲量增多，山區午後雷陣雨機率提高；北台灣高溫稍降，南部仍普遍有36度以上高溫發生的機率。

中央大氣系兼任副教授吳德榮表示，最新模式模擬顯示，18、19日滯留鋒南移至北部海面，台灣附近水氣增、大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。20日滯留鋒北移至華中附近；台灣因太平洋高壓籠罩，晴朗穩定。

未來10天無大雨

吳德榮指出，最新歐洲模式8至10天(24至26日)20時的模擬顯示，滯留鋒仍在華中至北部海面附近南北徘徊。美國(GFS)模式8至10天的模擬則顯示，另有熱帶擾動從菲律賓東方海面，通過菲律賓、進入南海。兩模式模擬已有顯著差異；但也都顯示台灣未來10天內，難有足以紓旱的大量降水。

彭啟明表示，預計到5月底時，太平洋高壓勢力有往東退的機會，5月底6月初應該會有鋒面再度接近台灣北方海面且滯留的機會，可能是今年台灣的梅雨季中，最有利降雨的一段時間，不過較多的變數就是可能在菲律賓東方海面上，會逐漸有熱帶系統發展起來，這樣對梅雨鋒面到台灣的程度就會顯著降低。

彭啟明也指出，今年5月初太平洋高壓勢力異常的增強，位置也顯著偏北，也讓東亞的梅雨鋒面持續在中國長江中下游到華南發展，已經帶來顯著強降雨機會，是否有機會在6月初接近台灣附近來略解渴，值得關注，如果這波錯過，就只能等颱風。

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梅雨 吳德榮 彭啟明

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