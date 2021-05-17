雙北3家醫院住院患者確診 專家建議醫院總體檢

國內陸續出現3家雙北地區醫院有住院患者確診新冠肺炎，專家呼籲，疫情不容小覷，無法確定感染者赴哪家醫院就醫，不僅雙北，全台醫院都應醫院總體檢，全面篩檢已住院病人。

自台北市立聯合醫院和平院區及新北市立聯合醫院三重院區相繼傳出住院患者確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）消息，新北市板橋區亞東醫院今天爆發院內傳染案件，亞東醫院表示，共有7人確診，分別為住院患者及其照顧者，該院醫護採檢皆陰性。

台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民表示，陸續有醫院傳出住院患者確診消息，意味如今疫情已經不容忽視，自雙北防疫警示升到三級後，各醫院大多已開始採取住院患者入院前全數篩檢模式。

黃立民也說，但在升級前，並非所有醫院都有對所有需住院患者進行採檢，過去已經住院的患者確實可能有「漏網之魚」，為確保已經住進去的患者沒有染疫風險，建議全面篩檢，避免措手不及。

另外，黃立民也建議，儘速將所有需要住院觀察的確診病人安置於專責醫院，由1至2家醫院專門治療新冠肺炎確診者，讓其他醫院有醫療量能，專心收治一般患者。衛福部次長石崇良昨天曾表示，雙北可隨時啟動專責醫院，計劃台北市將協調出2家專責醫院。

為確保國內醫療院所對疫情的因應及保全醫療量能，中央流行疫情指揮中心昨天起執行醫療營運降載，除台大醫院在昨天宣布建議延遲非急迫性醫療服務，長庚、北榮等，總門診及相關檢查照常，但減少、延後非緊急住院及手術，及非緊急必要治療及檢查。

另外，指揮中心昨天起展開確診患者分流作業，住院達到10天以上、不需積極治療者將送到集中檢疫所，確保醫療量能。黃立民表示，輕症簡單治療就好，不一定要在有規模醫院，住在檢疫所即可，但須留意管理到位。