《火神的眼淚》血淋淋揪出台灣鯛！消防員最恨的十大刁民行為

「台灣鯛日常」消磨熱情

台灣首部消防職人劇《火神的眼淚》持續熱播，完整呈現了消防員真實生活和工作的血與淚。透過劇情使大家了解，除了救災路上遇見的遺憾和感人事件，消防員心中更多的是道不盡的無奈，尤其面對各種崩潰的「台灣鯛日常」，委屈受氣的狀況多到爆，讓網友直呼：「比火場更可怕的是刁民！」



還沒來得及追劇的，編編先幫你預習一下，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出最讓消防員崩潰的十大刁民行為，請大家遇到類似情形時，多一點尊重與同理心，別讓這些英雄們心灰意冷了！

image source:FB/火神的眼淚

NO.10 檢舉穿制服用餐

災難從來不會看眼色，救人也不會分時機，消防員和警察往往吃到一半就可能要衝出去救護。為了執行勤務方便，穿制服買便當、用餐，卻常常被刁民拍下來檢舉。還有送完病患到醫院，在救護車內用餐，也被檢舉「吃消夜觀感不佳」，說不定是人家第一餐啊！還好消防署已經發公文宣告「穿制服用餐」合法性，下次別再亂檢舉了，人都要吃飯的啊！

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NO.9 大聲嚷嚷指導救災

最讓消防員頭痛的還有一堆人老愛在旁「指導救災」，一下逼救護車開快點，一下質疑施救程序，或是有自己堅持的救援方法，反而還要讓消防員分神解釋、耗費力氣安撫家屬，不少網友就大嘆，這種根本就是延誤救災的罪魁禍首！畢竟消防員受過的訓練很多，就算再緊張，請在心裡默念三次「尊重專業」，讓受害者好好被治療吧！

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NO.8 破門破窗要求消防員賠償

《火神的眼淚》中，飾演老鳥的溫昇豪，因屋內竄煙破門救災，沒想到只是小燈泡壞掉，還被屋主要求賠償昂貴的大門，讓老婆大感不公。現實生活中也有許多類似的案例，擔心危險破門破窗，最後發現誤會一場，反逼消防員賠償，沒事衝進去要賠錢、有事還要被冠上害死人標籤，這樣到底要衝不衝？也讓鄉民們直呼，薪水光賠都不夠，誰還想繼續幹下去？

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NO.7 亂打119濫用救護資源

根據內政部統計，平均每天約有3千通報案都是「浪費資源」。去年各消防機關119受理報案電話共239萬8533通，其中107萬通都和救災救護無關，像是無聲、已掛斷、撥號錯誤、查詢服務、惡意騷擾、酒醉或精神異常、兒童嬉鬧及謊報等，約占所有進線電話的45%，恐怕導致消防人員無法救到真正急迫的患者，像是《火神》劇中劉冠廷就因此大受打擊，氣到把發酒瘋的民眾拖下車。



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NO.6 搬立委議員來施壓關說

台灣人大小事都愛找民代，不論是警察或是消防人員，出勤時遇上「立委、議員施壓」不知如何處理，也是家常便飯。前幾年大甲媽祖遶境時就有新聞指出，彰化縣副議長不滿鞭炮被取締，當眾大嗆消防員「皮在癢」、「故意作對」，還聲稱明天開會就看局長怎麼辦，讓網友們紛紛感嘆「好大的官威」。

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NO.5 強迫消防員捕蜂抓蛇

很多人看到蛇就狂打119，但其實捕蜂捉蛇、抓捕貓狗都不是消防業務，他們也不是專業的，很容易因此受傷，還無法申請「因公補助」，人手不足的情況下更是一大困擾。

就算農委會2018年早已公告，全台捕蜂捉蛇業務回歸農政單位，還是有民眾習慣性要找消防員來抓，被拒絕還會飆罵、打人「逼捉蛇」，建議大家如果有困擾，可以打市民專線或動物救援請求協助。



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NO.4 不禮讓消防車、救護車

救災或送醫途中，每一分一秒都很寶貴，可是往往消防車、救護車十萬火急趕往現場，卻遇上汽機車不禮讓，不只延誤救災，還可能會讓病患因此送命！或是為了趕時間救護闖紅燈卻遭撞，造成病患和消防員性命危急的悲劇。駕駛人、騎士平常行駛也要多多注意路況啊！



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NO.3 不尊重、辱罵消防員

不可思議的「刁民日常」中，最莫名的就是動不動挨罵、被打！實際的新聞就有病患不聽勸無故毆打警消，還有竹科工程師發酒瘋對消防員大譙三字經打罵，被法官痛斥「年薪百萬碩士竟無法治觀念」。《火神》劇中對消防人員羞辱叫囂的場面多到不行，還有消防前役男透露這只是冰山一角，現實情況更誇張！

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NO.2 救災現場圍觀看戲、闖封鎖線

消防現場危急，稍有不慎恐怕危及人命，偏偏大家愛湊熱鬧，在火場亂闖封鎖線、圍觀越走越近、比YA自拍，或是隨意亂壓水線，全都是干擾救災。《火神》第一集就還原了消防員忙救災，還要處理現場圍觀群眾的崩潰樣貌，再說一次，相信專業很重要，網友痛批這樣的「看戲」行為會影響救災，遇到事故不要逗留啦！

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NO.1 動不動就威脅投訴

刁民大絕中的大絕，就是遇到什麼事都威脅「我要投訴你」！稍不如意就一臉「你給我走著瞧」的刁民們，讓底層的消防人員壓力如山大。《火神》中的劉冠廷堪稱是最佳苦主，完全按照標準作業流程處理，卻遭到各種刁難，只是回應比較激動而已，也遭到投訴修理，讓網友們都心疼「讓人心好累」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月14日至2021年05月13日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『消防員遇到的刁民行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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