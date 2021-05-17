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炎如盛夏！ 吳德榮：未來10天難有紓旱降雨

聯合報 / 記者彭宣雅／即時報導
今天因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」，中午前後紫外線強、注意防曬。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
今天因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」，中午前後紫外線強、注意防曬。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(17日)晨觀測資料顯示，滯留鋒經東海向西南西延伸至華南，台灣上空卷雲稀疏、無回波，各地亦無降雨。

他說，昨(16)日全台最高溫39.7度(台南玉井區)，南部連13天達「高溫警示標準」(≧36度)；其他各地區也有高溫：北部(台北士林區)36.4度，中部(南投市) 38.8度，東部(花蓮光復鄉)36.6度。

 

他表示，最新(16日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日(17日)台灣因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」，中午前後紫外線強、注意防曬；各地區最高氣溫皆在36度以上，南部的最高氣溫更達39度以上，要多補充水分、防中暑，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，各地區氣溫，北部23至36度，中部23至38度，南部23至39度，東部22至36度。

 

他表示，根據最新模式模擬顯示，明日、週三(18、19日)「滯留鋒」南移至北部海面，台灣附近水氣略增、大氣不穩定度略提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

而週四(20日)「滯留鋒」北移至華中附近；台灣因「太平洋高壓」籠罩，晴朗穩定。週五、六(21、22日)「滯留鋒」再南移至北部海面，台灣附近水氣略增，午後局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。

他表示，下週(23)日「滯留鋒」再向北移，台灣附近水氣仍多，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。本週天氣「炎如盛夏」，應注意防曬、防中暑。

 

他說，最新歐洲模式8至10天(24至26日)20時的模擬顯示，「滯留鋒」仍在華中至北部海面附近南北徘徊。美國(GFS)模式8至10天的模擬則顯示，另有「熱帶擾動」從菲律賓東方海面，通過菲律賓、進入南海。兩模式模擬已有顯著差異，顯示出其「不確定性」；但也皆顯示台灣未來10天內，難有足以紓旱的大量降水。

高溫 吳德榮 防曬 天氣動態

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