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圖片故事／伐林也造林 台灣林業正復甦

攝影中心 / 記者曾原信／新竹即時報導
工頭許宏志有長年的林業經驗，也對大型機具十分上手。記者曾原信／攝影
工頭許宏志有長年的林業經驗，也對大型機具十分上手。記者曾原信／攝影

台灣林業進入現代化發展可從日據時代說起，但一般民眾眼中的林業開採不外乎擔憂森林被濫伐，抑或是破壞水土保持，但事實上，適度的發展林業且造林，間接的也對水土保持有幫助。

正昌製材廠第二代負責人梁國興指出，如果林業持續發展，造林量越大，樹木根部更能覆蓋整座山的土壤，而且砍伐木材時並不會連根拔起，因此對於水土抱持是有加分的，也正因為對林業的熱情，梁國興團隊使用的器具，都是最新的，也很注重工程規範。

正昌製材工頭師傅許宏志是基督徒，不菸不酒，但對於林業有著滿滿的熱情，雖然是工頭，但也常常親自出馬，解決底下工人解決不了的問題，許宏志說，在林場工作，有時安全上的規範，還做得比一般工地先進。

正昌製材工班工人周祐任畢業於相關科系，一身伐木裝備，他指出由於台灣林業有斷層，所以許多裝備都是參考國外購買，施工時的安全規範也一並參考，由於畢業於相關科系，周祐任也希望直接投入到職場，親身體驗台灣林業究竟該如何發展。

竹東的造林場山上，一年有數個月的時間，都可聽到機具轟隆隆的工作聲，看著林場的工作情況，梁國興也希望，未來台灣林業可以擺脫破壞生態的誤解，同時也讓這個產業可以重新復活。

伐木並非將木頭砍下就完事，還得靠大型機具，如同接力賽跑一般，將原木拉至可載運的空間。記者曾原信／攝影
伐木並非將木頭砍下就完事，還得靠大型機具，如同接力賽跑一般，將原木拉至可載運的空間。記者曾原信／攝影
新竹竹東的林場種植台灣衫，雖近期台灣缺水，但靠著台灣衫密集的紮根，事實上土壤底下仍蘊含水分。記者曾原信／攝影
新竹竹東的林場種植台灣衫，雖近期台灣缺水，但靠著台灣衫密集的紮根，事實上土壤底下仍蘊含水分。記者曾原信／攝影
正昌製材工班工人周祐任身為相關科系的學生，也十分積極參與到林業中，並觀察台灣現階段林業發展的問題。記者曾原信／攝影
正昌製材工班工人周祐任身為相關科系的學生，也十分積極參與到林業中，並觀察台灣現階段林業發展的問題。記者曾原信／攝影
砍伐樹木時，並不會連根拔起，根部仍會繼續緊抓土壤，也對水土抱持有幫助。記者曾原信／攝影
砍伐樹木時，並不會連根拔起，根部仍會繼續緊抓土壤，也對水土抱持有幫助。記者曾原信／攝影
台灣林業曾經有斷層，因此業者也希望發展林業時，也讓國人了解，林業同時也在造林，並非破壞。記者曾原信／攝影
台灣林業曾經有斷層，因此業者也希望發展林業時，也讓國人了解，林業同時也在造林，並非破壞。記者曾原信／攝影
伐木並非將木頭砍下就完事，還得靠大型機具將原木拉至可載運的空間。記者曾原信／攝影
伐木並非將木頭砍下就完事，還得靠大型機具將原木拉至可載運的空間。記者曾原信／攝影
正昌製材廠於竹東有林場，砍伐完的原木會先暫時堆積在旁。記者曾原信／攝影
正昌製材廠於竹東有林場，砍伐完的原木會先暫時堆積在旁。記者曾原信／攝影
台灣林業曾經有斷層，因此業者也希望發展林業時，也讓國人了解，林業同時也在造林，並非破壞，有產業帶動才會有業者想造林。記者曾原信／攝影
台灣林業曾經有斷層，因此業者也希望發展林業時，也讓國人了解，林業同時也在造林，並非破壞，有產業帶動才會有業者想造林。記者曾原信／攝影

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