圖片故事／伐林也造林 台灣林業正復甦

台灣林業進入現代化發展可從日據時代說起，但一般民眾眼中的林業開採不外乎擔憂森林被濫伐，抑或是破壞水土保持，但事實上，適度的發展林業且造林，間接的也對水土保持有幫助。

正昌製材廠第二代負責人梁國興指出，如果林業持續發展，造林量越大，樹木根部更能覆蓋整座山的土壤，而且砍伐木材時並不會連根拔起，因此對於水土抱持是有加分的，也正因為對林業的熱情，梁國興團隊使用的器具，都是最新的，也很注重工程規範。

正昌製材工頭師傅許宏志是基督徒，不菸不酒，但對於林業有著滿滿的熱情，雖然是工頭，但也常常親自出馬，解決底下工人解決不了的問題，許宏志說，在林場工作，有時安全上的規範，還做得比一般工地先進。

正昌製材工班工人周祐任畢業於相關科系，一身伐木裝備，他指出由於台灣林業有斷層，所以許多裝備都是參考國外購買，施工時的安全規範也一並參考，由於畢業於相關科系，周祐任也希望直接投入到職場，親身體驗台灣林業究竟該如何發展。