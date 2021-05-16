防疫安心搭 LINE TAXI、Uber推乘車優惠 最高省1,200元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LINE TAXI強化防疫措施，包括車備酒精、定期勤消毒、司機戴口罩、司機自主測量體溫，並保持車內通風。圖／LINE提供
LINE TAXI強化防疫措施，包括車備酒精、定期勤消毒、司機戴口罩、司機自主測量體溫，並保持車內通風。圖／LINE提供

本土疫情爆發，雙北地區疫情警戒於5月15日至第三級，讓非得出門上班上課的民眾對於外出搭乘大眾交通工具有擔憂，紛紛改以計程車代步減少接觸風險。LINE TAXI、Uber皆推出乘車優惠，幫助民眾一同防疫。

LINE TAXI首次一口氣發出30張乘車券，每張35元，即日起至6月10日23:59止，只要在LINE TAXI官方帳號 （@linetaxi）輸入「搭車戴口罩」即可獲得價值共1,050元的「防疫安心搭-通勤套票」，乘車券會直接出現在叫車畫面中的乘車優惠裡，需於6月20日前使用。

另外，Uber也推出限期優惠，自5月17日至5月19日期間，輸入優惠序號「口罩戴好40」，可享上午10:00至下午4:59共計20趟40元乘車優惠折抵；輸入優惠序號「勤洗手20」，可享晚間9:00至清晨3:59共計20趟20元乘車優惠折抵，幫助民眾減少大眾運輸的接觸風險。

疫情期間為了讓民眾搭車更安心，Uber App也推出「口罩驗證機制」透過人工智慧人臉識別技術，要求職業駕駛上線前以即時回傳自拍照的方式來偵測配戴口罩的狀況。全新的安全功能「上線前確認清單」能幫助職業駕駛於行程前一一勾選「我帶著口罩或面罩」、「每趟行程結束後進行車輛消毒」、「沒有任何身體不適情況」，確保完成政府指導的安全相關措施才能上線開始接案。Uber及合作車隊於乘客確認行程時也會提醒乘客於上車前配戴口罩、進行手部消毒、建議坐在後座、打開窗戶保持空氣流通等預防措施。每趟Uber行程均有紀錄，必要時積極配合協助政府疫調工作。

而台灣大車隊則是宣布全額補助司機接種COVID-19疫苗，鼓勵司機們主動前往或預約全台指定接種點完成施打，提供疫苗施打費用最高600元全額補貼，從協助司機們降低病毒威脅機會做起，進而同時保護乘客。

LINE TAXI首次一口氣發出30張乘車券，每張35元，讓大家防疫安心搭。圖／摘自LINE台灣官方部落格
LINE TAXI首次一口氣發出30張乘車券，每張35元，讓大家防疫安心搭。圖／摘自LINE台灣官方部落格
LINE TAXI官方帳號輸入「搭車戴口罩」即可獲得價值共1,050元的「防疫安心搭-通勤套票」。圖／LINE提供
LINE TAXI官方帳號輸入「搭車戴口罩」即可獲得價值共1,050元的「防疫安心搭-通勤套票」。圖／LINE提供
Uber App 的「上線前確認清單」與採用人臉識別技術的「口罩驗證機制」兩項安全功能，幫助職業駕駛於行程前確認是否採取了政府指導的安全相關措施。圖／Uber提供
Uber App 的「上線前確認清單」與採用人臉識別技術的「口罩驗證機制」兩項安全功能，幫助職業駕駛於行程前確認是否採取了政府指導的安全相關措施。圖／Uber提供
乘車券會直接出現在叫車畫面中的乘車優惠裡，方便叫車時直接使用。圖／摘自LINE台灣官方部落格
乘車券會直接出現在叫車畫面中的乘車優惠裡，方便叫車時直接使用。圖／摘自LINE台灣官方部落格
Uber新推出「乘客驗證碼」功能，確保Uber App上顯示的車隊職業駕駛是提供載客服務的駕駛，提升乘客行車安全。圖／Uber提供
Uber新推出「乘客驗證碼」功能，確保Uber App上顯示的車隊職業駕駛是提供載客服務的駕駛，提升乘客行車安全。圖／Uber提供
台灣大車隊鼓勵司機們主動前往或預約全台指定接種點完成施打本次AZ疫苗，提供疫苗施打費用最高600元全額補貼。圖／台灣大車隊提供
台灣大車隊鼓勵司機們主動前往或預約全台指定接種點完成施打本次AZ疫苗，提供疫苗施打費用最高600元全額補貼。圖／台灣大車隊提供

口罩 Uber 疫情

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