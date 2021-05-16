防疫安心搭 LINE TAXI、Uber推乘車優惠 最高省1,200元

本土疫情爆發，雙北地區疫情警戒於5月15日至第三級，讓非得出門上班上課的民眾對於外出搭乘大眾交通工具有擔憂，紛紛改以計程車代步減少接觸風險。LINE TAXI、Uber皆推出乘車優惠，幫助民眾一同防疫。

LINE TAXI首次一口氣發出30張乘車券，每張35元，即日起至6月10日23:59止，只要在LINE TAXI官方帳號 （@linetaxi）輸入「搭車戴口罩」即可獲得價值共1,050元的「防疫安心搭-通勤套票」，乘車券會直接出現在叫車畫面中的乘車優惠裡，需於6月20日前使用。

另外，Uber也推出限期優惠，自5月17日至5月19日期間，輸入優惠序號「口罩戴好40」，可享上午10:00至下午4:59共計20趟40元乘車優惠折抵；輸入優惠序號「勤洗手20」，可享晚間9:00至清晨3:59共計20趟20元乘車優惠折抵，幫助民眾減少大眾運輸的接觸風險。

疫情期間為了讓民眾搭車更安心，Uber App也推出「口罩驗證機制」透過人工智慧人臉識別技術，要求職業駕駛上線前以即時回傳自拍照的方式來偵測配戴口罩的狀況。全新的安全功能「上線前確認清單」能幫助職業駕駛於行程前一一勾選「我帶著口罩或面罩」、「每趟行程結束後進行車輛消毒」、「沒有任何身體不適情況」，確保完成政府指導的安全相關措施才能上線開始接案。Uber及合作車隊於乘客確認行程時也會提醒乘客於上車前配戴口罩、進行手部消毒、建議坐在後座、打開窗戶保持空氣流通等預防措施。每趟Uber行程均有紀錄，必要時積極配合協助政府疫調工作。