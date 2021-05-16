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三大電子票證記名這樣做 悠遊付還可同時綁定多張卡

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
電子票證記名即具有實名制的作用，可以查詢搭乘捷運、公車、YouBike等大眾運具的足跡。圖／悠遊卡公司提供
電子票證記名即具有實名制的作用，可以查詢搭乘捷運、公車、YouBike等大眾運具的足跡。圖／悠遊卡公司提供

防疫當前，抗疫人人有責！三大票證業者攜手合作，在週一上班日前呼籲民眾，搭乘大眾運具除了把口罩戴好戴滿，還要記得把手上的電子票證完成記名，保護自己也保護他人。電子票證的記名相當簡單，只要在記名網頁上輸入外觀卡號及填寫個人資料，即可完成記名，也完全免費。

目前雙北市已經進入防疫三級警戒，加上雙北市通勤多以捷運、公車為主，防疫指揮中心也建議，搭乘大眾運輸多使用電子票證，多多使用記名卡搭乘，就可以達到搭乘公共運輸的實聯制精神。包括悠遊卡公司董事長陳亭如、一卡通公司董事長李懷仁、愛金卡公司董事長黃瑞典也同心呼籲，請上班族上班前就把手中的悠遊卡/一卡通/icash2.0完成記名，電子票證記名即具有實名制的作用，可以查詢搭乘捷運、公車、YouBike等大眾運具的足跡，也可具體落實疫調追蹤。

其中，如果手上有多張悠遊卡同時使用，建議可透過「悠遊付」獨家綁定悠遊卡的功能，讓綁定的悠遊卡等同於記名悠遊卡，一個悠遊付帳戶可以綁定至多20張悠遊卡，手機上即可查詢綁定悠遊卡的交易紀錄。若不慎遺失悠遊卡，也可保障卡中的餘額，持卡人權益完全受到保障。

而三大電子票證業者也提醒民眾，上班族搭乘大眾運具時，別忘記隨時把口罩戴好，在車廂內、候車區也都禁止飲食，即使在戶外最好也是戴緊口罩，將自身防疫措施做好，共同幫助臺灣盡快走出緊張的疫情。

悠遊卡記名網頁：https://lihi1.com/6dWIE

一卡通記名網頁：https://ipass.pse.is/3f5mw4

愛金卡記名網頁：https://pse.is/3etwwq

雙北市迎接提升防疫三級警戒後的第一個上班日，三大票證業者攜手呼籲民眾把手上的電子票證完成記名。記者黃筱晴／攝影
雙北市迎接提升防疫三級警戒後的第一個上班日，三大票證業者攜手呼籲民眾把手上的電子票證完成記名。記者黃筱晴／攝影
多卡族建議可透過「悠遊付」獨家綁定悠遊卡的功能，讓綁定的悠遊卡等同於記名悠遊卡，一個悠遊付帳戶可以綁定至多20張悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供
多卡族建議可透過「悠遊付」獨家綁定悠遊卡的功能，讓綁定的悠遊卡等同於記名悠遊卡，一個悠遊付帳戶可以綁定至多20張悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 一卡通 口罩

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