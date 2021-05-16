確診無病房收治？ 黃珊珊：這幾天量能確有困難

確診新冠人數激增，台北市議員游淑慧昨晚接到一名男子求救，稱自己妻子雖已確診，且情況越來越嚴重，但打電話叫救護車已經兩天，卻都還是無法送診。台北市副市長黃珊珊今天坦言，這幾天醫院的量能，的確有困難，昨天為止，的確有十位病患無法安排送診，所以這十位在家裡確診的病患，目前會由仁愛醫院收治，量能部分，還是需要中央協助，由各大醫院將病房打開，聯合醫院也會持續擴充量能。

黃珊珊說，只要是在台北市快篩站檢測出陽性的民眾，北市府都有自己的後送機制，不過這幾天在家裡發現確診的病患，醫院的處理量能的確有困難，所以市長柯文哲已經邀集各大醫院院長討論，目前已經先由仁愛醫院收治，但後續還是需要中央協助。

對於目前台北市的醫療量能是否足夠？是否啟動方艙醫院模式？柯文哲說，台北的狀況與大陸武漢狀況不同，住在台北最幸福的，是台北市有八家醫學中心，台北市的醫學能量夠，昨他與衛福部次長石崇良，顧問團召集人張上淳討論，現在應該是一開始盡量收進醫院，若症狀很輕就儘速轉出，這就是「急性之後的照護」，也就是「下轉醫院」模式。

柯文哲說，昨天都是以前同事一起討論，他也認為可行，市府會依照這個規劃，醫療量能部分，不敢說全國民眾可以放心，但至少台北市民可以放心。

對於高雄夜市禁止內用，柯文哲說，台北市要求外出要戴口罩，雖沒有夜市的強制命令，但夜市就是原則上，就外帶回去吃。

另外疫情拉警報，台北市變成空城？是否經濟衝擊，補貼業者？柯文哲說，這一波疫情不僅有台北市，柯甚至認為，疫情的洪峰還沒有到，現階段，不管中央地方，還是要先以防疫為重點，經濟以後要怎麼補助，應該是以後的事情。