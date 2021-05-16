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石門水庫蓄水率剩13.8％ 北水局不排除改橙燈

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
石門水庫水位持續下探，估計只能再撐21天。記者朱冠諭／攝影
石門水庫水位持續下探，估計只能再撐21天。記者朱冠諭／攝影

石門水庫水位持續探底，今天蓄水率只剩13.8%，若按每日供水約133萬噸，最多只能撐21天，北水局不排除調整燈號，改為減壓供水的「橙燈」。

截至今天下午4點，石門水庫大壩水位209公尺，蓄水量2690萬噸，蓄水率13.3%，水庫5月營運規線的嚴重下限水位為210公尺，壩區蓄水幾乎見底。

北水局副局長郭耀程表示，4月底幾波降雨曾經讓石門水庫水位止跌微升，但時序進入5月後，雖然有降雨但進入中旬後就沒有降雨，水庫水位不斷下降，依氣象局資料，要20到25日才會迎來今年第一波梅雨，屆時若仍無法為水庫解渴，擬調整燈號從現行黃燈改為橙燈，實施減壓供水。

郭耀程說，當水庫達嚴重下限水位時，家用及公共給水將按基準供水量的80%供應，農業用水與工業用水則按基準供水量的50%供應，持續呼籲民眾節約用水，石門水庫也會依據情形進行滾動式檢討，延長供水天數。

石門水庫 限水 氣象局

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