林姿妙宣布國三及高三生不必到校上課 擴大彈性上下班
為避免疫情持續延燒，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，明日起至28日，全面暫停縣內所有公祭儀式、縣府下周起擴大彈性上下班、國三及高三學生下周起可以不到校上課。
為避免群聚，林姿妙宣布暫停縣內所有公祭儀式，針對家祭部分，呼籲應縮小規模、控制人流、保持社交距離等防疫措施。
同時為了確保縣務推動順利，她也宣布縣府自明天起把彈性上下班時段擴大，同時安排員工居家辦公及鼓勵同仁輪休，洽公民眾統一於縣府大廳洽辦各項案件，未來將視疫情狀況滾動調整。
另外，國三及高三學生大部分課程皆已完成，為減少群聚風險，林姿妙也宣布縣屬各校國三及高三學生可以不到校上課，如有課程需求，則改採線上教學等方式辦理。
因應宜蘭提升至準三級防疫，縣內31處社區式照顧服務自周一17日起停業至5月28日，服務個案如有急迫性需求，則轉由居家服務或送餐單位提供，全縣138處巷弄長照站暫停服務至6月8日。
宜蘭累計16位確診，目前已做了1100多例的篩檢，陽性率1.3%。如果非匡列的民眾有疑慮，可前往醫院或社區篩檢站篩檢。
此外，宜蘭縣立體育館、體操館、武術館、羅東運動公園游泳池及學校設施已停止對外開放。另配合中央流行疫情指揮中心宣布，縣內保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）及室內螢幕式高爾夫練習場也即日起關閉，昨下午派員現場訪查，宜蘭國民運動中心、WORLD GYM等健身業者已配合關閉。
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