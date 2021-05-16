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連3天全台最高溫！ 芒果的故鄉玉井39.7度熱爆
熱浪襲台，各地持續飆高溫，其中台南玉井今天中午12點50分來到39.7度，連續3天「連莊」全台最高溫，讓居民忍不住大喊說，再不降雨降溫，幾乎整個人都快被烤焦了。
玉井及鄰近南化因附近為盆地環繞，每ˇ到夏天酷熱難耐，這一波高溫來的又快又急，這幾天幾乎都持續創下高溫，玉井區前天及昨天中午左右分別來到40.3及40.2度，都是全台最高溫，今天一早仍如前幾天悶熱，中午12點50分又飆升至39.7度，雖然沒打破之前高溫，然這已三度登上全台最高溫。
根據今中央氣象局資料顯示，全台排名前10大高溫，台南除玉井區，還有排名第二的南化北寮（38.9度，12點30分）、第六的後壁蘭花園區（38.1度，12點）、第七的曾文（38度，下午1點），台南市就包辦4處測站。
也因高溫令人難耐，玉井老街著名的「芒果街」，吸引不少遊客不畏疫情，大啖芒果冰消暑，還好遊客幾乎全戴上口罩。業者說，與前一天相較，人潮已少了約2成，人潮受疫情影響有限，可能真的實在太熱了，吸引許多人來吃芒果冰消暑。擔心疫情只能柔性勸導儘量外帶，業者不諱言，防疫當前，壓力真的很大，籲請消費者配合。
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