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德基水庫47年來首次！水位線跌到1325公尺安全線
缺水又遲遲不下雨，中部德基水庫昨晚關閉放水閥，昨晚上11點重新放水到下游，德基水庫水位今天降到1325公尺安全線以下，剩1324.79公尺，47年來首次跌破安全線，蓄水率約2.4%。
大甲溪發電廠今天表示，依中央指示，昨晚6點關閉放水閘門，直到昨晚11點再重啟放水閥，今天德基水庫進水量每秒3立方公尺、出水量每秒7.6立方公尺，水位已降到1324.79公尺，首次跌破1325公尺，蓄水率2.4%。
大甲溪發電廠基於水庫安全考量，曾表示若水庫水位下探至1325公尺將不再放水到下游，今天水庫水位首次跌破1325公尺，水庫仍持續放水，大甲溪發電廠表示，是否放水一切依中央指示。
大甲溪發電廠副廠長林日生說，現在主要由下游馬鞍壩及谷關壩因應分區供水放水調控，谷關壩發電放水後，再由馬鞍壩放水量，供應下游民生使用，減緩德基水庫水位下降速度，延長水庫使用時間兼顧生態平衡。
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