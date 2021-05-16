熱爆了！ 台南玉井38.5度高溫 南高屏亮紅色燈號

天氣晴朗炎熱，上午11時50分台南玉井38.5度，中午12時台中大甲38.2度、南投縣南投服務區和台南市蘭花園區都是38.1度。中央氣象局表示，今天台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。

中市、南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。台北市、新北市盆地、嘉義縣市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣近山區或河谷及花蓮縣縱谷為黃色燈號，請注意。

氣象局提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。