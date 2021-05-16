快訊

直播／本土暴增、還有132例感染源待釐清 陳時中記者會說明

台灣學生睡不飽！ 補習、學校兩頭燒 課業壓力「你累了嗎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱爆了！ 台南玉井38.5度高溫 南高屏亮紅色燈號

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號。圖／氣象局提供
今天台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號。圖／氣象局提供

天氣晴朗炎熱，上午11時50分台南玉井38.5度，中午12時台中大甲38.2度、南投縣南投服務區和台南市蘭花園區都是38.1度。中央氣象局表示，今天台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。

中市、南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。台北市、新北市盆地、嘉義縣市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣近山區或河谷及花蓮縣縱谷為黃色燈號，請注意。

氣象局提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 氣象局

延伸閱讀

南投縣成立防疫宣導小組 到風景區守住觀光防線

連日高溫台南飆破40度 有人熱衰竭醫師呼籲小心

全國疫情暴增180例 南投縣夜市、8大場所停止營業

高溫上看40度！台南山區乾旱炎熱 農民苦不堪言

相關新聞

德基水庫47年來首次！水位線跌到1325公尺安全線

缺水又遲遲不下雨，中部德基水庫昨晚關閉放水閥，昨晚上11點重新放水到下游，德基水庫水位今天降到1325公尺安全線以下，剩...

面對疫情怎麼補？ 中醫師：針對體質下手

疫情的升溫，許多人想到是否用中藥來增強免疫力。但如何補才正確，卻不能等閒視之，以免補過頭。中醫師陳勇利指出，應該先看看自...

熱爆了！ 台南玉井38.5度高溫 南高屏亮紅色燈號

天氣晴朗炎熱，上午11時50分台南玉井38.5度，中午12時台中大甲38.2度、南投縣南投服務區和台南市蘭花園區都是38...

獨／恐慌性搶購！北農菜價1日漲38% 農糧署：數量充足

國內新冠肺炎疫情大爆發，雙北提升防疫三級，民眾一時預期心理恐慌搶買民生物資，需求大增造成菜價飆漲。根據台北農產運銷公司統...

別囤貨！ 漁產品仍有22.33萬公噸 足夠全國吃半年

中央疫情指揮中心宣布5月18日至25日雙北進入第三級防疫，為維持雙北660萬人、2周逾6500公噸水產品需求，漁業署今天...

周二午後陣雨機率增 梅雨鋒面來不來待觀察

今天持續晴朗炎熱天氣，天氣風險公司天氣分析師林琮訓表示，太平洋高壓勢力帶來偏南到西南風環境，天氣晴朗穩定，午後山區熱對流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。