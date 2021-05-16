疫情大爆發 環球開出百貨第一槍縮短營業時間

疫情大爆發，多縣市進入第三級或準三級警戒，百貨商場原不受影響，但環球購物中心開出百貨第一槍，率先調整營業時間，全台七店自5月17日至5月28日不分平假日營業時間調整為上午11點30分至晚間8點，原早餐供餐時段暫停，將視疫情發展恢復，但除非政府宣布，否則仍無規劃停業。

連日來新冠肺炎本土案例頻頻增加，環球表示，原本的營業時間為上午10點30分至晚上10點，隨著疫情發展，為維護員工和顧客健康與安全，決定調整營業時間，而日前也配合政府防疫政策，秉持嚴謹積極的態度全面落實防疫措施，包括擴大雙北以外全台七店暫停休閒娛樂設施，並率連鎖百貨之先實施入館「實聯制」。

環球指出，自疫情以來全面化且積極滾動式防疫，全力防堵疫情，以顧客及員工健康安全為首要原則，全台七店自15日下午4點起至5月28日暫停館內活動以及親子樂園、兒童遊戲場、影城、按摩服務店、健身中心等營業，連鎖百貨首家採進入商場「實聯制」、入口量測體溫、酒精消毒液措施。

而環球的商場空間更每周進行全館消毒、每小時公共區域以酒精消毒，主題餐廳實施第二次實聯制、美食街裝設隔板、內用空間擴大客席間距，館內配置地貼、桌貼，提醒維持社交距離。所有館內員工每三小時測量一次體溫，並配戴健康管理胸牌記載體溫，同時更擴大外帶外送服務，設立Uber Eats、Foodpanda外送平台單一取貨區，5月底前將設置「無接觸快取區」，打造安心商場，滿足消費者日常需求。