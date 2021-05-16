獨／恐慌性搶購！北農菜價1日漲38% 農糧署：數量充足

國內新冠肺炎疫情大爆發，雙北提升防疫三級，民眾一時預期心理恐慌搶買民生物資，需求大增造成菜價飆漲。根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜每公斤平均批發價33.6元，和昨日宣布雙北提升防疫三級24.2元相比，一日飆漲38.8%，農委會農糧署表示，這是民眾恐慌預期心理，國內蔬果數量充足，消費者無須搶購。

根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜交易量1420公噸，與昨日(15日)1431公噸相比，略少，但相差不多；但蔬菜每公斤平均批發價，從24.2元上漲為33.6元。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，因為消費者一時恐慌，預期心理搶買，包括到大賣場搶購生鮮，因此需求量大增，造成價格上揚，但蔬果無法久放，買太多也無濟於事，國內蔬果生產數量充足，消費者適量採買補充即可，無須搶購，他認為北農蔬菜批發價格飆漲，這是短期的現象。

北農則分析，今日進貨量較昨日減少，因逢明日休市，預期需求增加，承銷人購買意願趨增，買氣持穩，交易市況熱絡，各菜種行情漲多跌少。

雲林青農聯誼會長陳鳳義表示，北農的價格一日大幅上揚，主要是因為消費者搶買，造成通路賣場拉貨，需求大增，因此價格上揚；他也提醒，今年過年後，陸續發生多起農產公司倒閉跳票事件，現在西螺果菜市場都以現金交易，沒有現金不給貨，避免被倒債風險，除了疫情影響以外，產地山雨欲來。

某蔬菜合作社表示，這兩天因為疫情升溫，蔬菜銷售呈現兩極化；傳統市場、黃昏市場叫貨銳減，數量降至原本的十分之一，但是賣場、超市的蔬菜叫貨量暴增數倍；他舉例，原本平時超市蔬菜叫貨2000、3000包，但這兩天一2萬包在叫貨，這種量能類似重大颱風災害搶購，他推估這是短期現象，若疫情加劇，未來超市限購，這樣供貨量狀況也會逐漸回穩。