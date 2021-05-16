快訊

疫苗一劑難求…陸若強打兩岸防疫認知戰 蔡政府怎接招？

會考英文／愛不愛吃火鍋生活化入題 單字易讀難在冷門文法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／恐慌性搶購！北農菜價1日漲38% 農糧署：數量充足

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
雙北提升防疫三級，民眾一時預期心理恐慌搶買民生物資，需求大增造成菜價一日大幅上揚。圖／取自台北農產運銷公司
雙北提升防疫三級，民眾一時預期心理恐慌搶買民生物資，需求大增造成菜價一日大幅上揚。圖／取自台北農產運銷公司

國內新冠肺炎疫情大爆發，雙北提升防疫三級，民眾一時預期心理恐慌搶買民生物資，需求大增造成菜價飆漲。根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜每公斤平均批發價33.6元，和昨日宣布雙北提升防疫三級24.2元相比，一日飆漲38.8%，農委會農糧署表示，這是民眾恐慌預期心理，國內蔬果數量充足，消費者無須搶購。

根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜交易量1420公噸，與昨日(15日)1431公噸相比，略少，但相差不多；但蔬菜每公斤平均批發價，從24.2元上漲為33.6元。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，因為消費者一時恐慌，預期心理搶買，包括到大賣場搶購生鮮，因此需求量大增，造成價格上揚，但蔬果無法久放，買太多也無濟於事，國內蔬果生產數量充足，消費者適量採買補充即可，無須搶購，他認為北農蔬菜批發價格飆漲，這是短期的現象。

北農則分析，今日進貨量較昨日減少，因逢明日休市，預期需求增加，承銷人購買意願趨增，買氣持穩，交易市況熱絡，各菜種行情漲多跌少。

雲林青農聯誼會長陳鳳義表示，北農的價格一日大幅上揚，主要是因為消費者搶買，造成通路賣場拉貨，需求大增，因此價格上揚；他也提醒，今年過年後，陸續發生多起農產公司倒閉跳票事件，現在西螺果菜市場都以現金交易，沒有現金不給貨，避免被倒債風險，除了疫情影響以外，產地山雨欲來。

某蔬菜合作社表示，這兩天因為疫情升溫，蔬菜銷售呈現兩極化；傳統市場、黃昏市場叫貨銳減，數量降至原本的十分之一，但是賣場、超市的蔬菜叫貨量暴增數倍；他舉例，原本平時超市蔬菜叫貨2000、3000包，但這兩天一2萬包在叫貨，這種量能類似重大颱風災害搶購，他推估這是短期現象，若疫情加劇，未來超市限購，這樣供貨量狀況也會逐漸回穩。

他表示，現在進入夏季，冬季蔬果進入尾聲，包括牛番茄、高麗菜等等，也是價格略高的原因，現階段北農批發價上漲、超市供不應求，但產地的蔬菜價格卻上不來，這是產地最困難之處，對第一線農民來說，天氣很熱、價格不佳，沒賺到錢，應疫情又要大量供應，即使今天周日也不得休息，仍是產線全開、全力供貨；但他也說，蔬果數量極為充足，各地消費者依序採買即可，真的不用搶購。

民眾一時預期心理恐慌搶買民生物資，需求大增造成菜價飆漲。記者黃義書／攝影
民眾一時預期心理恐慌搶買民生物資，需求大增造成菜價飆漲。記者黃義書／攝影

北農 疫情 菜價

延伸閱讀

航測學會前執行長A農糧署補助 賠款96萬判緩刑　　

果菜批發市場防疫指引 農糧署：染疫會分散至鄰近市場

香蕉收入保險延長5月14日 農糧署：蕉農把握投保機會

高雄鳳梨進入盛產期 陳其邁：今年價格比去年漲5成

相關新聞

獨／恐慌性搶購！北農菜價1日漲38% 農糧署：數量充足

國內新冠肺炎疫情大爆發，雙北提升防疫三級，民眾一時預期心理恐慌搶買民生物資，需求大增造成菜價飆漲。根據台北農產運銷公司統...

周二午後陣雨機率增 梅雨鋒面來不來待觀察

今天持續晴朗炎熱天氣，天氣風險公司天氣分析師林琮訓表示，太平洋高壓勢力帶來偏南到西南風環境，天氣晴朗穩定，午後山區熱對流...

別囤貨！ 漁產品仍有22.33萬公噸 足夠全國吃半年

中央疫情指揮中心宣布5月18日至25日雙北進入第三級防疫，為維持雙北660萬人、2周逾6500公噸水產品需求，漁業署今天...

在家防疫！農產品網購成長3倍 農委會將與外送App合作

去年2月國內爆發疫情，為因應網購趨勢，農委會結合近60家國內農業電商業者成立「台灣農產嘉年華」網站平台，提供超過3萬項國...

未來十天偶有午後雨 吳德榮：旱象仍無解

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在東海、華中附近南北徘徊；台灣因太...

梅雨遲到！ 氣象局：未來10天無大範圍降雨 月底有機會

未來一周天氣持續炎熱，西半部高溫35、36度，南部更會破38度，周二、周三微弱鋒面帶來午後零星雨，稍微降溫，但沒有大範圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。