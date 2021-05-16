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周二午後陣雨機率增 梅雨鋒面來不來待觀察

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
太平洋高壓勢力帶來偏南到西南風環境，天氣晴朗穩定，午後山區熱對流發展較受抑制，雖然雲量會增多，但降雨不明顯，僅局部零星短暫陣雨。圖／取自氣象局網站
太平洋高壓勢力帶來偏南到西南風環境，天氣晴朗穩定，午後山區熱對流發展較受抑制，雖然雲量會增多，但降雨不明顯，僅局部零星短暫陣雨。圖／取自氣象局網站

今天持續晴朗炎熱天氣，天氣風險公司天氣分析師林琮訓表示，太平洋高壓勢力帶來偏南到西南風環境，天氣晴朗穩定，午後山區熱對流發展較受抑制，雖然雲量會增多，但降雨不明顯，僅局部零星短暫陣雨。

林琮訓表示，中午高溫炎熱，各地氣溫都能來到32到35度，中南部內陸、靠山區在過去兩天接連量測到超過40度的氣溫，而這樣的極端高溫在未來幾天仍然有機會出現，因此從事戶外活動時，要特別注意防曬以及水分的補充，預防熱傷害的發生。

他說，周二太平洋高壓勢力稍向東調整，鋒面由大陸東移，尾端南壓至北部海面，環境水氣增多，北部轉為多雲時陰有短暫陣雨天氣，中部地區也有零星短暫陣雨機會，南部地區受影響較小，僅雲量略為增多，而鋒面南下亦造成大氣不穩定度較高，午後山區熱對流有機會發展得比較旺盛，並帶來較大範圍、持續時間較長的雷陣雨，且有短時較大雨勢發生的機會，出門記得帶雨具。

周三下半天鋒面北抬，環境回歸穩定，但他說，很快的周五鋒面又再南下到北部外海，不過目前看來周五這波鋒面比較偏北，對台灣沒有什麼直接影響，但仍然會造成環境不穩定，使得午後熱對流較容易發展，山區要留意短暫陣雨或雷雨的發生。

林琮訓表示，最新資料看來，在5月下旬西南季風有機會從印度洋越過中南半島，進入南海一帶，而季風亦將伴隨南邊暖濕的空氣過來，若北方的系統再互相配合，就會建立典型帶來劇烈降雨的梅雨鋒面，但目前時間尚久，是否會有鋒面建立，且是否會對台灣造成影響，仍然需要後續密切觀察。

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