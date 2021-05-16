別囤貨！ 漁產品仍有22.33萬公噸 足夠全國吃半年

中央疫情指揮中心宣布5月18日至25日雙北進入第三級防疫，為維持雙北660萬人、2周逾6500公噸水產品需求，漁業署今天表示，已盤點國內可供應量包括冷凍庫存、養殖漁撈及鮪旗鯊、秋刀魷魚等約達22.33萬公噸，在電力、油料運輸充分下，足以全台國人供應半年以上水產品需求。

漁業署表示，為確保魚貨供應無虞及維穩魚價，將持續督導縣市政府及魚市場落實各項防疫工作；後續視疫情發展狀況，滾動調整漁產品供銷，以確保魚貨供應無虞。

魚市場是國內魚貨流通重要場所，為確保魚貨供應無虞，漁業署長張致盛等人今天清晨分別前往台北、三重、八斗子及桃園魚市場督導。南部地區也安排人員前往嘉義及前鎮魚市場，並了解市場內冷凍庫存可調節漁產品。

漁業署表示，去年4月9日即訂定因應嚴重特殊傳染性肺炎魚市場交易安全指引，為因應近期疫情升溫，今年5月11日及5月13日請各相關縣市政府督導各魚市場落實防疫措施，包括出入口管制、採實名制、量體溫、戴口罩、於拍賣場域內，非登記有案產銷雙方、民眾及閒雜人等不得進出，並以紅龍柱分流人群。

現值疫情升溫，漁業署呼籲，進出魚市場場域應配戴口罩及保持社交距離。另據了解，包括宜蘭、新北、台中、嘉義、高雄等縣市政府，亦同時在各地督導所轄魚市場宣導及落實防疫作為；漁業署今天也會到基隆碧砂、桃園竹圍、永安與宜蘭大溪等直銷中心持續督導漁會，務必落實區域內各項防疫措施，俾確保漁業供應鏈、到訪遊客及攤商們的安全無虞。