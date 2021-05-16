在家防疫！農產品網購成長3倍 農委會將與外送App合作

去年2月國內爆發疫情，為因應網購趨勢，農委會結合近60家國內農業電商業者成立「台灣農產嘉年華」網站平台，提供超過3萬項國產農產食品。近來疫情嚴峻，網站訂單成長近3倍，農委會說，將協助電商業者與產地供貨單位加強媒合，並與量販超市及外送業者合作，滿足消費者在家防疫的需求，民眾可上網或透過外送App選購。

農委會指出，日前國內發生新冠肺炎社區感染案例，自從5月11日防疫警戒升為第二級以來，電商農業生鮮食材的銷售額約成長50%；而5月12日本土案例大幅增加，當日冷凍產品如水餃、Pizza主餐類，以及調味好的豬排、雞腿排類訂單成長近3倍，至於保存期較長的米、麵、罐頭等也約成長30%。

疫情持續升溫，農委會說，網購或外送新鮮農產品及加工食品的訂單不斷增加，已聯繫電商業者盤點供貨狀況，並媒合電商與青農、專業農、農會、合作社等供貨單位，以擴大供應數量，同時也持續與量販超市及外送業者合作，讓消費者透過下載外送業者App即可選購，以確保農產食品供應無虞，讓民眾安心在家防疫。

為促進國內農產品電子商務發展，農委會106年起即推動相關輔導計畫，在去年新冠肺炎疫情爆發後，電商成為少數逆勢成長的產業，農委會結合國內農業電商業者舉辦「台灣農產嘉年華」網路購物活動，透過辦理共同行銷，以及提供消費者回饋與電商銷售獎勵等措施，促進國內民眾透過電商渠道採購農產食品的消費習慣，包括當季美味、可即食、方便料理、具營養價值可提升抵抗力等品項，受到消費者青睞，例如國產溯源水果、舒肥雞胸肉、石斑魚、毛豆、水餃、滴雞精、雞腿排、蔬果箱等。