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不只《火神的眼淚》！揭開台灣各職場的辛酸血淚 網熱議10大職人台劇

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

台灣職人劇正夯！

近日台劇《火神的眼淚》，因為深刻的劇情，在社群上引起廣大的討論，也讓不少民眾開始回顧台灣的「職人劇」。職人劇透過大量的田野調查資料，深入不同職場，探討職業現象、文化與發展，台灣近來有許多優質戲劇，其中不少都屬於職人劇。

你心目中最佳的一部台灣職人劇會是哪部呢？今天就和《DailyView網路溫度計》一起來回顧十年之間台灣出品的職人劇，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，這些職人台劇誰最受網友的討論？這些職人劇又分別探討著哪些職業類別呢？

Image Source：Facebook／火神的眼淚

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火神的眼淚

第十名－生死接線員

《生死接線員》於2019年首播，找來曾少宗、劉倩妏、李杏、單承矩、邱震瀚等人共同演出，探討的核心是器官移植，也讓大眾認知到「器官移植協調師」這個陌生的領域，有網友就討論到是因為這部戲劇才認識到這個領域，也體會到器官移植從手術到心理建設涵蓋的人員有多廣，而且執行起來有多麼的不容易。

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image source:Facebook／生死接線員The Coordinators

第九名－最佳利益

《最佳利益》為2019年的台灣律政職人劇，由天心、鍾承翰、溫昇豪領銜主演，敘述著懷抱公平正義的菜鳥律師，透過一些法律個案，描述出他們實習期間經歷的各種血戰。很多網友討論到在這部戲劇中學習到不少法律知識，特別是看待一些事件的態度，也認知到群眾暴力以及「理盲」是如何存在在台灣社會中。

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image source:Facebook／最佳利益

第八名－麻醉風暴

《麻醉風暴》不論是第一季還是第二季，都在台灣相當受到歡迎，即便首播時間在2015、2017年，到現在的討論度仍然不少。麻醉風暴探討醫界的各種現象，醫療糾紛、過勞、評鑑等一般民眾較少知道的內容，透過戲劇呈現出來，不少網友討論到是因為這部戲才知道醫界有「多黑暗」，甚至把這部台劇奉為是職人台劇中的「神作」。

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image source:Facebook／公視-麻醉風暴

第七名－通靈少女

乩童是台灣特有的宗教職業，又被稱為神明代理人，類似西方的靈媒，《通靈少女》則是把這個職業再深入的探討，找來真正的「通靈少女」進行指導、解說，有網友就討論到，透過這部戲劇才算真正的認知到所謂的乩身文化是怎麼一回事。

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image source:Facebook／通靈少女

第六名－鏡子森林

《鏡子森林》探討的是台灣的新聞媒體生態，特別聚焦在記者面對新聞真相以及各種利益之間的掙扎，有網友就點出這個現象在台灣實在是普遍到不行，指出這部戲劇點出了記者從業人員的不少無奈，也開始認知到有時閱聽眾也應該為媒體環境負上責任。

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image source:Facebook／鏡子森林

第五名－誰是被害者

Netflix在2020年的旗艦台劇《誰是被害者》，雖然劇情走懸疑推理路線，不過仍然探討到了鑑識官的職場環境，同時也涵蓋許多議題，包含了勞工權益、性別平權與精神疾病等等，其中生死的概念也在戲劇中被討論到，有網友就認為這是一部會發人深省的戲劇，能透過戲劇開始思考待人處事的方式，以及各種人生的課題。

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image source:Facebook／瀚草影視

第四名－黑喵知情

《黑喵知情》是一部以寵物溝通為題材的戲劇，雖然寵物溝通師是該部戲劇的重點，但該部戲仍然探討了整個寵物產業的重要概念，像是獸醫師、流浪動物等議題，有網友就提到，寵物溝通在台灣常常是一個帶有爭議的議題，不過透過該部戲劇的詮釋，讓人對寵物溝通多了一層不一樣的見解與理解。

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image source:Facebook／黑喵知情

第三名－王牌辯護人

今年才剛完結的《王牌辯護人》，透過一個「天才怪咖律師」的視角來敘述律師的職場環境，同樣是描述律師職場，相較於《最佳利益》，這部戲劇給人的感覺節奏或許更輕鬆一些，網友認為這部戲雖然更「偶像」了一點，不過也仍然圍繞著許多法律議題，因此也有著不少的收穫，是適合無壓力接觸法律議題的戲劇。

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image source:Facebook／王牌辯護人 WACKO AT LAW

第二名－做工的人

《做工的人》探討的就是工人階級的職業環境，同時也談到了階級、勞工權益等議題，深刻的刻畫出台灣藍領階級的生活樣態，許多網友在收看這部劇時，甚至給出「神劇」這樣的美譽，也有網友提到，自己身邊就有著戲劇中角色的影子，因此感觸相當深。

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image source:Facebook／做工的人 Workers

第一名－火神的眼淚

《火神的眼淚》是近期討論度最高的職人台劇，該部戲刻劃出消防員的職業環境，同時也點出消防員在執業時會遇到的一些困境，不論是投訴、阻礙執業等，都是新聞常見的議題，也因此引起不少觀眾甚至是消防員的共鳴，讓不少網友期待下一集的播出。

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image source:Facebook／火神的眼淚

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月14日至2021年05月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣職人劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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寵物 通靈少女

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