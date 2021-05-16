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揮別網球肘 衛福部新營醫院推「增生療法」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
揮別網球肘，衛福部新營醫院推「增生療法」改善患者疼痛。圖／新營醫院提供
揮別網球肘，衛福部新營醫院推「增生療法」改善患者疼痛。圖／新營醫院提供

30多歲王先生平日喜愛運動，某次受傷造成手肘外側骨頭凸點疼痛，肘部稍微用力就會有疼痛感，經衛福部新營醫院診斷為網球肘，安排葡萄糖增生注射治療，六周後疼痛指數有明顯改善，手肘用力時耐力也有增加。

新營醫院復健科主任倪昊白說明，增生療法(Prolotherapy)是一種針對肌腱韌帶損傷的治療方式，最常使用高濃度葡萄糖溶液（非類固醇、亦非葡萄糖胺），分數次注射在受傷或退化、自我修復不佳仍會痠痛的肌腱韌帶上；一般是「著骨點」及其附近組織。目的是促使組織產生輕微的發炎，誘發增生反應，再次啟動人體的修復機制，促進組織復原，強化軟組織的強度、減少疼痛。

他說，增生療法可運用在各種受傷或退化、自我修復不佳的肌肉骨骼關節疾病，如肩頸痠痛、脊椎周邊韌帶疼痛、網球肘、高爾夫球肘、膝關節周圍疼痛、踝扭傷等。因慢性筋骨疼痛問題多是長期累積而成，需要好幾個月時間讓身體修復，平均2至4周施打一次，一般約需要4至6次注射。

倪昊白表示，因增生注射治療的原理為刺激人體組織修復，會使注射處產生局部發炎反應，所以注射部位會有酸脹及疼痛感覺，注射的葡萄糖濃度愈高會愈痛，可能持續3到7天，期間應避免服用消炎藥(NSAID)，可以使用單純的止痛藥(如：普拿疼)來緩解。此外，注射後5天內，注射部位避免從事激烈運動。如有以上症狀，建議及早至復健科門診進行檢查與治療。

復健 肌腱

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