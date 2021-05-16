未來十天偶有午後雨 吳德榮：旱象仍無解

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在東海、華中附近南北徘徊；台灣因太平洋高壓籠罩，各地為晴午後多雲，中午前後紫外線強、注意防曬；各地區最高氣溫皆在36度以上，南部的最高氣溫更達39度以上，要多補充水分、防中暑；山區午後偶有局部短暫降雨。今天北部22至36度，中部23至38度，南部22至39度，東部21至36度。

他說，周二、周三滯留鋒南移至北部海面，台灣附近水氣增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；北台氣溫微降，各地仍偏熱。周四滯留鋒北移至華中附近；台灣因太平洋高壓籠罩，炎如盛夏，注意防曬、防中暑。

周五、周六滯留鋒再南移至北部海面，台灣附近水氣增，有局部短暫陣雨或雷雨，午後機率較高；北台氣溫微降，各地仍偏熱。

最新歐洲模式8至10天(23至25日)20時的模擬顯示，滯留鋒仍在華中至北部海面附近南北徘徊。美國(GFS)模式8至10天的模擬則顯示，另有熱帶擾動從菲律賓東方海面，通過菲律賓、進入南海。兩模式模擬已有顯著差異，顯示出其不確定性；但也皆顯示未來10天內，台灣難以發生可以紓旱的大量降水。