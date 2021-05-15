金山金包里老街知名「金山鴨肉」 明起到28日暫停營業

新冠肺炎確診病例今天激增180例，雙北提升為第三級警戒，新北市金山包里老街知名的「金山鴨肉」，為配合疫情，也決定自明天起到28日暫停營業。

金山區金包里老街知名的「金山鴨肉」店人員指出，受到疫情衝擊，為了防疫需求，及配合中央防疫措施，明天起到5月28日暫停營業，後續恢復日期會再看疫情發展來評估。

另外，區公所表示，金山區公有零售市場加強防疫，目前一律由中山路的出入口進出管制，並配合市府要求「實聯制」，遊客進入要全程戴口罩、量測額溫及酒精消毒，保持社交距離。

金山區公所昨天動員公所人員、金山區清潔隊員、環保志義工、社區里鄰長、巡守隊員及金山分局員警，約計400人，針對機關、學校、公園及觀光景點等區內公共領域，及公所辦公大樓、福緣納骨堂內外、市民活動中心週邊等公有建築及里內宮廟週邊完成大消毒。

金山區長廖武輝表示，針對金包里老街、公有市場加強消毒次數，在6月8日前連續4周的週六、日及晚上8時進行消毒作業。