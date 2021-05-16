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搶購物資潮再起 賣場祭出限購令

經濟日報 / 記者何秀玲黃淑惠／台北報導
雙北昨天進入三級警戒，北市許多賣場超市擠滿大批搶購民眾。記者林俊良／攝影
雙北昨天進入三級警戒，北市許多賣場超市擠滿大批搶購民眾。記者林俊良／攝影

疫情嚴峻，新北市與台北市昨（15）日提升至三級警戒，賣場再掀民生用品排隊搶購潮，大家紛搶泡麵、罐頭、冷凍食品等囤貨；全聯家樂福和愛買紛紛推出登記實聯制，執行關鍵性商品限購，來保證消費者購買權利。

此外，百貨公司昨日下午起紛紛關閉北部分店的娛樂相關設施，包括親子遊樂場及影城等；超商開始在雙北執行實聯制，未攜帶手機者則以紙本方式登記。

全聯指出，比照中元、颱風商品庫存量，已將民生相關用品庫存量拉高三至四倍，貨量充足，只因門市湧入大量消費者購物，店員補貨不及致貨架較空。

全聯表示，將會請物流視各門市狀況，將每天一次配送頻率調高成一天最高三次，以全力滿足消費者購買需求。

家樂福為因應人潮搶購狀況，避免發生供貨不及斷層等問題，全台家樂福量販和超市、頂好超市、Jason's將採取民生物資限購，泡麵、麵條、罐頭每人限購兩組，水每人限購一箱，衛生紙每人限購一袋。

另外考量疫情，家樂福旗下超市將縮短全台分店營業時間，5月15日至28日營業時間為早上7時至晚間10時，量販維持原營業時間。

愛買表示，昨啟動全台15門市入賣場都需執行實聯制，顧客進賣場前須填寫個人資料和聯絡方式，或用手機掃描QRCode填寫資料。

家樂福 全聯 疫情

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