快訊

國內激增180例本土個案！40至59歲最多 集中雙北這3區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華信立榮公布國內航班退改票規範 將視情況砍班

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
立榮航空示意圖。 圖／長榮集團提供
立榮航空示意圖。 圖／長榮集團提供

國內疫情升溫，今天一口氣暴增180例本土案例，雙北升級成第三級警戒。面對一波波退訂潮，立榮航空、華信航空今也相繼公布退票規範。至於會不會減班，則表示會視疫情狀況調整。

立榮航空在官網上宣布，5月15日16:00（含）後起飛至5月28曰23:59止台北航線所有來回航班，可自5月15日15:00起至5月25日申請改退票。全額票旅客可自行改訂行程或辦理免收手續費退票，預售折扣票不得更改行程，可辦理免收手續費退票，透過旅行社購買之機票，請依原開票旅行社規定，並洽旅行社辦理。

至於華信航空則在官網上宣布，5月15日（含）前已購買5月15日16:00到5月28日23:59起降台北-金門、台北-澎湖與台北-台東來回航班，得以免扣退票手續費辦理。申請期限為5月15日15:00起至5月25日（含）。

至於華信台中-金門、台中-澎湖、台中-花蓮、高雄-澎湖與高雄-花蓮來回航班，退票期限到5月25日。一年有效票（包含華夏會員酬賓機票BP00），機票效期內依照原機票相同行程及艙等更改訂位；如機票逾期需重新開立機票及更改訂位時，原機票得以免扣手續費辦理退票。促銷優惠票的旅客請自行重新訂位7月31日（含）前之航班。重新訂位後，原機票得以免扣手續費辦理退票。如無法改訂相同行程須辦理退票時，將依機票規定收取退票手續費。

針對因應疫情是否會調整航班，立榮航空說，因應疫情變化，國內航線將依市場需求適度調整航班。

機票 疫情 華航 立榮

延伸閱讀

憂零確診破功 楊鎮浯建請各縣市旅行團延後訪金

國中會考登場金門考區601人應試 1考生違規

會考社會／澎湖摩西分海入題 學生：題目活化但不難

防疫升級 澎湖「摩西分海」景點採人流管制

相關新聞

華信立榮公布國內航班退改票規範 將視情況砍班

國內疫情升溫，今天一口氣暴增180例本土案例，雙北升級成第三級警戒。面對一波波退訂潮，立榮航空、華信航空今也相繼公布退票...

裝修房子常忽略「4重點」 老師傅：油漆完少一步就毀了

為了往後居住環境能帶來溫馨舒適，在裝修前大家會特別燒腦，還到處爬文，到底怎樣才能避免裝潢後才會知道的狀況發生？根據裝修老...

日頭赤炎炎 高雄今日最高溫38.4度

天氣持續炎熱，高雄氣象站杉林區月眉氣象站測出高雄最高溫38.4度，高雄氣象站接連發出高溫警示，提醒民眾多喝水、慎防熱傷害...

公車愈來愈難等！雙北司機缺口史上最大 離職潮主因是客訴？

雙北公車族近一年多來可能發現，等公車的時間拉長了，公運處表示，以往司機缺員400至500人算是常態，沒想到這波會這麼嚴重，時間也持續比較久；在人力緊張下，若同一路線若有其他業者經營、空車率高路線等，業者會調整班次。統計去年平日減了2400多班、假日減2000多班次，今年到4月底再減170多班，合計減掉2500多班，造成部分路線等車時間拉長...

消毒空氣避免染疫？專家：不需要

新冠肺炎本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天說，不需要消毒空氣，病毒靠飛沫傳染，與病人同時在密...

疫情警戒升級 易遊網6月8日前尚未出發之商品「全額退款」

易遊網因應疫情警戒升級，考量旅客健康為首要原則，凡於易遊網購買6月8日（含）前出發／入住且尚未出發之商品，包含台灣訂房、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。