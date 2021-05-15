華信立榮公布國內航班退改票規範 將視情況砍班

國內疫情升溫，今天一口氣暴增180例本土案例，雙北升級成第三級警戒。面對一波波退訂潮，立榮航空、華信航空今也相繼公布退票規範。至於會不會減班，則表示會視疫情狀況調整。

立榮航空在官網上宣布，5月15日16:00（含）後起飛至5月28曰23:59止台北航線所有來回航班，可自5月15日15:00起至5月25日申請改退票。全額票旅客可自行改訂行程或辦理免收手續費退票，預售折扣票不得更改行程，可辦理免收手續費退票，透過旅行社購買之機票，請依原開票旅行社規定，並洽旅行社辦理。

至於華信航空則在官網上宣布，5月15日（含）前已購買5月15日16:00到5月28日23:59起降台北-金門、台北-澎湖與台北-台東來回航班，得以免扣退票手續費辦理。申請期限為5月15日15:00起至5月25日（含）。

至於華信台中-金門、台中-澎湖、台中-花蓮、高雄-澎湖與高雄-花蓮來回航班，退票期限到5月25日。一年有效票（包含華夏會員酬賓機票BP00），機票效期內依照原機票相同行程及艙等更改訂位；如機票逾期需重新開立機票及更改訂位時，原機票得以免扣手續費辦理退票。促銷優惠票的旅客請自行重新訂位7月31日（含）前之航班。重新訂位後，原機票得以免扣手續費辦理退票。如無法改訂相同行程須辦理退票時，將依機票規定收取退票手續費。

針對因應疫情是否會調整航班，立榮航空說，因應疫情變化，國內航線將依市場需求適度調整航班。