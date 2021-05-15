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消毒空氣避免染疫？專家：不需要
新冠肺炎本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天說，不需要消毒空氣，病毒靠飛沫傳染，與病人同時在密閉空間、沒有適當防護才有可能染疫。
有媒體今天詢問，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒在空氣中會停留多久時間，是否需要消毒空氣避免染疫？張上淳在疫情記者會指出，不需要消毒空氣，病毒還是飛沫傳播，即使氣溶膠，還是在空氣中懸浮一段時間就會落在地面上，所以不必擔心因為這樣吸到空氣就會造成傳播。
張上淳說，只有跟病人同時在密閉空間裡，且如果沒有適當防護、接觸15分鐘以上，才會擔心可能被感染，會列為密切接觸者。
另外，針對有外界傳言多帶一層口罩可以降低染疫風險，疫情指揮中心指揮官陳時中說，只要換得了氣，多戴幾層也沒關係，但呼籲避免戴太多層戴不住而最後拿下來，就可能造成防疫破口。
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