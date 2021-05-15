雙北升三級湧大量退團潮 旅行社、觀光局退費規範看這

今天我國本土病例暴增180例，雙北即起至5月28日升級三級警戒，其餘周邊則是二級警戒，呼籲民眾避免不必要移動，大量退團潮隨之出現。各家旅行社也紛紛宣布退費規範。

易遊網說，因應疫情警戒升級，考量旅客健康為首要原則，易遊凡於易遊網購買6月8日（含）前出發/入住且尚未出發之商品，包含台灣訂房、環島之星、郵輪式列車、高鐵假期、巴士旅遊、票券當地遊等，全商品將優於旅遊定型化契約，皆可免費取消，全額退款不收手續費。

如於易遊網訂購國內外機票及航空旅遊相關商品（含離島），將依各家航空公司退改規定辦理，以航空公司實際產生費用收取，易遊網則不收取手續費。如於易遊網訂購無指定使用日/出發日之票券商品，不適用上述辦法，依原退改規定辦理。

KKday則說，因應疫情嚴峻、雙北升至第三級防疫警戒，將全力配合政府規範，並以消費者防疫安全為最高原則，旅客若因為疫情導致行程變動，並透過KKday App或網頁端聯繫客服，KKday將協助旅客更改體驗日期，或辦理取消全額退費。

若消費者的訂單出發日在6月8日（含）前，且取消範圍無收取手續費，建議可自行到訂單管理申請取消，透過系統作業會較快完成取消流程，若取消範圍有收取手續費，可透過訂單管理發送訊息告知KKday需取消，我們將人工為您辦理取消，並且全額退費。

雄獅旅遊昨天就宣布，配合中央流行疫情指揮中心政策，保障旅客健康及安全，取消5月15日至6月8日出發，旅遊目的地為台北、新北、桃園、宜蘭、基隆團體行程，旅客可以選擇全額退費、改期，或改參與其他旅遊遊程。後續將會視疫情發展狀況，並配合指揮中心政策，滾動式調整因應，以旅客的安全與最大權益為優先考量。

觀光局則表示，雙北升三級屬不可抗力因素，旅行社扣除已支出必要費用後，其餘團費應退還旅客。至於雙北旅客到外縣市旅遊、外縣市原定來雙北旅遊等退費原則，目前正做最後確認，晚點會發布。