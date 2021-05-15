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雙北防疫升級！量販超市爆買潮　愛買、大潤發實施限購

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
雙北防疫警戒等級即日起至5月28日升級為第三級警戒，量販超市湧現大批搶買潮，全聯內湖店結帳人潮繞店一圈半。圖／讀者提供
雙北防疫警戒等級即日起至5月28日升級為第三級警戒，量販超市湧現大批搶買潮，全聯內湖店結帳人潮繞店一圈半。圖／讀者提供

行政院今天（5月15日）上午臨時舉行記者會，宣布雙北防疫警戒等級即日起至5月28日升級為第三級警戒，為期兩周，因適逢周末假日，消息一出大批民眾衝向量販超市搶買各種防疫、民生物資，衛生紙、泡麵區幾乎被掃空，大潤發中崙店等候入場的消費者從B2排到B1，估計至少要等30分鐘以上；全聯內湖店的結帳人潮也是從櫃檯排到店尾繞好幾圈，在場的消費者形容「排隊人龍有如貪食蛇，根本不知尾端在哪」。目前量販超市除了實施實聯制之外，愛買、大潤發、好市多也針對搶購最兇的部分商品發出限購令。

因應防疫升級，全聯所有門市與人員早已做好防護措施，全部門市已暫停所有試吃、試飲活動，有販售阪急現烤麵包的門市於上架前完成裝袋作業，另暫停開放顧客使用廁所與微波爐，顧客休息區也暫停開放，而收銀人員加戴白色橡膠手套，門市每隔4小時會用漂白水擦拭全部賣場，如手推車、購物籃、收銀區等，另會視來客數或使用頻率增加清潔次數。

全聯指出，目前門市有高達90%的消費者都是會員消費，所以每一筆消費幾乎都可追蹤，若人流量過大，門市會立刻做緊急管控，並請消費者做好相關防疫措施。其中，配合雙北實施實聯制，消費者進店須於入口處需掃描QR CODE填寫基本資料或填寫紙本登記表，包含姓名、電話與到店時間等，另相關配送人員進店也需填寫登記表。

今天因雙北防疫升級，賣場湧入大批人潮，全聯表示由於實聯制剛實施，加上大量消費人流，難免有些混亂，門口都會有店員按表計算人數，但基本上進店消費人數接近100人，就會管控入場；雖然假日採買人潮較多，但商品庫存量早已拉高3～4倍，貨量充足，門市也會盡力補貨，以滿足消費者購買需求。

大潤發目前實施入場實名制與量體溫，包括掃QR CODE、手寫等兩種方式，掃會員卡也可以入場。大潤發稍早也在臉書官方粉絲團公告限購令，即日起全台分店水、泡麵、罐頭、衛生紙、酒精、口罩等每人限購2組，並再次呼籲進入賣場一定要實名制、戴口罩、保持社交距離。

愛買量販昨天即宣布台北市、新北市、桃園、新竹地區共9家門市實施實聯制，消費者進賣場前須填寫個人資料和聯絡方式，或用手機掃描QR CODE填寫資料。今天起全台15家分店執行防疫關鍵性商品限購，包含酒精、口罩、衛生紙等用品每人限購一件，水、泡麵、罐頭等民生物資每人限購3件。

雙北防疫警戒等級即日起至5月28日升級為第三級警戒，量販超市湧現大批搶買潮，泡麵區幾乎被掃空。記者陳睿中／攝影
雙北防疫警戒等級即日起至5月28日升級為第三級警戒，量販超市湧現大批搶買潮，泡麵區幾乎被掃空。記者陳睿中／攝影
雙北防疫警戒等級即日起至5月28日升級為第三級警戒，量販超市湧現大批搶買潮，結帳大排長龍。記者江佩君／攝影
雙北防疫警戒等級即日起至5月28日升級為第三級警戒，量販超市湧現大批搶買潮，結帳大排長龍。記者江佩君／攝影
雙北防疫警戒等級即日起至5月28日升級為第三級警戒，量販超市湧現大批搶買潮，入場、結帳都大排長龍。記者陳睿中／攝影
雙北防疫警戒等級即日起至5月28日升級為第三級警戒，量販超市湧現大批搶買潮，入場、結帳都大排長龍。記者陳睿中／攝影
雙北防疫警戒等級即日起至5月28日升級為第三級警戒，量販超市湧現大批人潮搶買防疫與民生物資。記者陳睿中／攝影
雙北防疫警戒等級即日起至5月28日升級為第三級警戒，量販超市湧現大批人潮搶買防疫與民生物資。記者陳睿中／攝影

衛生紙 實聯制

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