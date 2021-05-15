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民眾瘋搶物資 陳吉仲：農漁畜產品保證穩定供應不斷鏈

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
農委會主委陳吉仲稍早在臉書發文保證所有農漁畜產品都能穩定供應不斷鏈。圖/擷取自陳吉仲臉書
農委會主委陳吉仲稍早在臉書發文保證所有農漁畜產品都能穩定供應不斷鏈。圖/擷取自陳吉仲臉書

行政院長蘇貞昌今早親自召開記者會宣布北市、新北市即日起進入3級防疫警戒，隨即引發物資搶購潮。農委會主委陳吉仲在臉書發文表示，已要求農委會所屬各產業單位，務必百分之百確保農漁畜產品供應無虞，他非常有信心絕對可以保證所有農漁畜產品都能穩定供應不斷鏈。

陳吉仲表示，他已經在第一時間要求農委會所有所屬單位，務必全力配合、落實執行防疫措施，同時也要求農漁會、農民團體、公有農漁畜產批發市場、屠宰場等，必須100%配合中央流行疫情指揮中心公告的所有防疫措施，包括落實執行實聯制、工作全程配戴口罩、維持適當距離、停止舉辦聚會及活動、分區辦公或異地辦公等。

此外，陳吉仲說，他要求農委會所屬的各產業主管單位，務必100%確保各項農漁畜產品供應無虞。

他進一步指出，從去年初開始，農委會持續不斷盤點整備農業資材及農漁畜產品生產，國人每日所需的稻米、穀物、蔬菜、水果、畜產、水產，以及農業生產所需的種苗、農藥、肥料、飼料等，目前全都十分充足。農委會非常有信心、絕對可以保證所有的農漁畜產品都能穩定供應不斷鏈，請國人儘管放心。

陳吉仲說，為因應加強防疫措施帶來消費行為及生活習慣的改變，農委會已經做好超前部署，將加強與電商平台等線上銷售通路、與外送業者合作，讓生產端充足供應的農漁畜產品，能在符合防疫生活指引的條件下，及時又新鮮地送到消費者的手中。

農委會 陳吉仲 三級警戒

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