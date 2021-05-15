民眾瘋搶物資 陳吉仲：農漁畜產品保證穩定供應不斷鏈

行政院長蘇貞昌今早親自召開記者會宣布北市、新北市即日起進入3級防疫警戒，隨即引發物資搶購潮。農委會主委陳吉仲在臉書發文表示，已要求農委會所屬各產業單位，務必百分之百確保農漁畜產品供應無虞，他非常有信心絕對可以保證所有農漁畜產品都能穩定供應不斷鏈。

陳吉仲表示，他已經在第一時間要求農委會所有所屬單位，務必全力配合、落實執行防疫措施，同時也要求農漁會、農民團體、公有農漁畜產批發市場、屠宰場等，必須100%配合中央流行疫情指揮中心公告的所有防疫措施，包括落實執行實聯制、工作全程配戴口罩、維持適當距離、停止舉辦聚會及活動、分區辦公或異地辦公等。

此外，陳吉仲說，他要求農委會所屬的各產業主管單位，務必100%確保各項農漁畜產品供應無虞。

他進一步指出，從去年初開始，農委會持續不斷盤點整備農業資材及農漁畜產品生產，國人每日所需的稻米、穀物、蔬菜、水果、畜產、水產，以及農業生產所需的種苗、農藥、肥料、飼料等，目前全都十分充足。農委會非常有信心、絕對可以保證所有的農漁畜產品都能穩定供應不斷鏈，請國人儘管放心。

陳吉仲說，為因應加強防疫措施帶來消費行為及生活習慣的改變，農委會已經做好超前部署，將加強與電商平台等線上銷售通路、與外送業者合作，讓生產端充足供應的農漁畜產品，能在符合防疫生活指引的條件下，及時又新鮮地送到消費者的手中。