快訊

雙北升第三級警戒 10大生活影響Q&A一次看

會考數學／近年最難！考題活化 考生：寫到想哭

不必囤貨！財政部喊話：酒精量夠

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
圖／財政部提供。
圖／財政部提供。

疫情大爆發，雙北警戒升級。財政部表示，截止5月13日止，酒精庫存還有57萬瓶，感謝台酒公司全力投入生產，目前正積極調度並規劃漸進式復產，最快一周內恢復產量每日9.6萬瓶，兩周內達到最大產能，每日生產20萬瓶。

行政院今天上午舉行臨時記者會，宣布新增180例本土、5例境外，中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，因台北市、新北市熱區篩檢率陽性偏高，雙北即起至5月28日升級到三級警戒。

財政部表示，酒精量足夠，民眾不必囤貨，除了台酒公司自有門市共123個據點販售以外，7-11、全家、萊爾富、OK、家樂福（便利購/頂好）、全聯等通路也都可以買得到。至於需求量較大的機構單位，將按醫療院所、學校及公共場域優先順序供應。

財政部呼籲，酒精買夠用就好，不必搶買囤貨、徒增群聚風險。防疫最重要的還是勤洗手、常消毒，一起安心配合防疫。相關訊息可至下列網站查詢。臺酒門市據點這裡查：https://reurl.cc/E2Emgk。臺酒防疫專區看更多：https://reurl.cc/NXV2b6。

酒精 疫情

延伸閱讀

雙北防疫升至三級 民眾搶購民生物資

0515疫情重點／本土病例大爆發增180例+5例境外移入！雙北升第三級警戒、雙北以外維持二級

本土病例單日增180例 全國電影院、圖書館即起關閉

盧秀燕今早防疫兵推 轉播陳時中緊急記者會畫面

相關新聞

疫情加劇！人生大事也生波 有新人已延2次大嘆「心累」

5、6月是結婚旺季，疫情拉警報，來自各地親友共餐增加群聚風險，籌備婚宴煞費心思卻不敵疫情變數，一名即將在6月初辦婚宴的林...

滯留鋒下周二南移至北台灣 吳德榮：有較大雨勢機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一滯留鋒在東海、華中附近南北徘徊；台灣...

嘉義破今年高溫紀錄 今明兩天 熱到38度

受到太平洋高壓影響，近期全台天氣炎熱，根據氣象局監測資料顯示，高雄內門昨出現四○點三度高溫，嘉義也刷新今年最高溫紀錄。今...

飲食控制好難？ 專家提「壽司心法」輕鬆甩肉無負擔

現代人追求健康，常會為了身材控制飲食。然而減肥說的容易做得難，很可能每次都說下定決心，卻也每次都因口腹之慾破功。近來日本就有專家給建議，表示比起逼迫自己的刻意減肥，其實改變自己的心態，才是最重要的。

獅子會父謊報女兒在國外！醫師讚高雄女：她將傷害降低

近日本土新冠疫情擴大，14日新增29例的本土個案中，有7例感染源尚未釐清，其中染疫的案1203獅子會前會長足跡遍布各處，而高雄市一名女子北返回到蘆洲探望染疫確診的父親，事後在高雄自費採檢確診，才爆出是因父親在疫調時隱匿接觸史，直至昨(14)日才確診，引發民眾譁然，認為隱匿接觸史的行為十分不妥，對此，卻有急診醫師也在臉書發文表達不同意見。

挨批補助只限3大類 文化部：將盡快啟動藝文紓困3.0

疫情警戒提升，藝文展演紛紛取消或延期，推估3大類表演團體票房損失約6億。文化部昨公布「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。