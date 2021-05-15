不必囤貨！財政部喊話：酒精量夠

近日本土新冠疫情擴大，14日新增29例的本土個案中，有7例感染源尚未釐清，其中染疫的案1203獅子會前會長足跡遍布各處，而高雄市一名女子北返回到蘆洲探望染疫確診的父親，事後在高雄自費採檢確診，才爆出是因父親在疫調時隱匿接觸史，直至昨(14)日才確診，引發民眾譁然，認為隱匿接觸史的行為十分不妥，對此，卻有急診醫師也在臉書發文表達不同意見。

2021-05-15 11:27