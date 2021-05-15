不必囤貨！財政部喊話：酒精量夠
疫情大爆發，雙北警戒升級。財政部表示，截止5月13日止，酒精庫存還有57萬瓶，感謝台酒公司全力投入生產，目前正積極調度並規劃漸進式復產，最快一周內恢復產量每日9.6萬瓶，兩周內達到最大產能，每日生產20萬瓶。
行政院今天上午舉行臨時記者會，宣布新增180例本土、5例境外，中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，因台北市、新北市熱區篩檢率陽性偏高，雙北即起至5月28日升級到三級警戒。
財政部表示，酒精量足夠，民眾不必囤貨，除了台酒公司自有門市共123個據點販售以外，7-11、全家、萊爾富、OK、家樂福（便利購/頂好）、全聯等通路也都可以買得到。至於需求量較大的機構單位，將按醫療院所、學校及公共場域優先順序供應。
財政部呼籲，酒精買夠用就好，不必搶買囤貨、徒增群聚風險。防疫最重要的還是勤洗手、常消毒，一起安心配合防疫。相關訊息可至下列網站查詢。臺酒門市據點這裡查：https://reurl.cc/E2Emgk。臺酒防疫專區看更多：https://reurl.cc/NXV2b6。
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