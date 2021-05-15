獅子會父謊報女兒在國外！醫師讚高雄女：她將傷害降低

近日本土新冠疫情擴大，14日新增29例的本土個案中，有7例感染源尚未釐清，其中染疫的案1203獅子會前會長足跡遍布各處，而高雄市一名女子北返回到蘆洲探望染疫確診的父親，事後在高雄自費採檢確診，才爆出是因父親在疫調時隱匿接觸史，直至昨(14)日才確診，引發民眾譁然，認為隱匿接觸史的行為十分不妥，對此，卻有急診醫師也在臉書發文表達不同意見。

急診醫師白永嘉14日晚間在自己的臉書透露，這名出現代高雄的個案其實並無症狀，因她的父親確診後謊報女兒在國外，直至今日自費檢驗時才驗出病毒，白永嘉便對此也讚許「謝謝這位高雄的女孩，她主動、積極的態度，把對高雄可能造成危害降到最低！」

此文一出，不少網友也對此事發表不同的看法「其實她應該更誠實跟採檢醫師說明她的父親不是匡列者而是確診者，也應該先打1922才行動」、「不對，她有隱瞞嫌疑，最好醫療費也要自費且要罰款！」、「哪有降到最低啊？她根本不該自行就醫，這過程不知有多少人被傳染了」、「她為啥不打1922，還隱匿接觸史？」、「自行就醫？不對吧！這會害死醫護的」、「防疫下半場，靠的是誠實，希望這些活躍的長輩們誠實面對疫調」。

對於網友的回覆，白永嘉也回覆，「我就是看到很多人在指責她，才po此文！別再罵她了...也許有人不認同沒關係，她沒有叫1922不應該，希望她口罩戴好戴滿。她沒有症狀，如果存有一絲僥倖心態，繼續上班、繼續活動，相信高雄一定淪陷。」