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台鐵禁電子票證搭對號車首日 列車長頭痛：還是有人違規

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵在車站及月台宣導旅客禁止使用電子票證搭對號列車。圖／台鐵局提供
台鐵在車站及月台宣導旅客禁止使用電子票證搭對號列車。圖／台鐵局提供

國內疫情嚴峻，雙鐵今天起嚴禁站票、自由座，昨天台鐵更宣布，持電子票證不得搭對號列車。不過列車長就質疑，實際效果有效，「抓不勝抓」。據悉，儘管今天站票人數變少，各列車仍有少部分人執意上車，令列車長頭痛不已。

原本旅客持定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證，除了可搭區間車，還可搭自強號和莒光號，但因應疫情升溫，台鐵昨天宣布，及起禁止電子票證搭乘對號列車。違規者將予勸導請其下車，勸導不聽者，將移送鐵警局交地方衛生單位開罰。而為紓解通勤人潮，台鐵將自5月17日起逢周一至周五加開新竹-南港及南港-樹林兩列次區間快車。

今天是實施新制的第一天，台鐵表示都有在各車站、月台宣導，並加強播音。不過就有列車長向本報表示，宣導成效根本很有限，且政策倉促公布，很多旅客都還不知道，還需要反映時間。

該列車長說，今天值勤南迴線時，仍有少數民眾執意使用悠遊卡，目前只能先勸導，畢竟南迴線很難請旅客下車。他也很擔心，下周一平日時，更是通勤高峰，恐怕都是「抓不勝抓」，難防有心人。

還有列車長說，一列PP自強號有12節車廂，一次兩個門會開，列車長卻只有一個，根本無法避免想鑽漏洞的人，「台鐵的情境比高鐵複雜許多」。

據悉，今有列車長在嘉義請持有電子票證的旅客下車時，居然得到「不搭這班車，上班就會來不及」的回應，另外還有許多移工持電子票證從斗六站上車，儘管加強播音，也勸導無效。

此外，還有不具名列車長抱怨，台灣部份旅客實在太皮，不戴口罩，又趁在列車長離開後遂將口罩取下，如今疫情嚴竣，希望乘車旅客務必全程配戴口罩，如仍存僥倖心態，「一定會抓人，舉證送去裁罰」。

台鐵在車站及月台宣導旅客禁止使用電子票證搭對號列車。圖／台鐵局提供
台鐵在車站及月台宣導旅客禁止使用電子票證搭對號列車。圖／台鐵局提供

台鐵

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