疫情衝擊血庫告急！ 台北A型、台中AB型剩不到4天

新冠肺炎本土疫情擴大，衝擊血液庫存量。根據台灣血液基金會統計，截至今早，全台血液庫存量都偏低，尤其台北A型血、台中AB型血急缺，都剩不到4天用量，呼籲民眾挽袖捐血。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，民眾出門意願大幅降低，捐血情形也減少，但醫院仍有許多定期需要用血治療、等待進行手術的病人，也讓血液庫存亮起紅燈。

根據血液基金會最新統計，截至今天上午，全台血液庫存大多偏低，其中台北地區的A型血、台中地區的AB型血僅剩不到4天用量，已亮起紅色警戒；其餘各地血液庫存大多介於4天至7天，不足7天的安全庫存。

血液基金會指出，適逢防疫期間，捐血相關工作人員均全程配戴口罩，第一線人員也穿著隔離衣、落實測量捐血人體溫及手部消毒、實聯制等，同時也會加強執行環境清潔消毒，呼籲民眾挽袖捐熱血。

此外，血液基金會也提醒，曾被確診感染新冠肺炎治療痊癒者及曾與確診病例密切接觸者，都須暫緩捐血28天。