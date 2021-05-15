快訊

20.2萬考生國中會考今明登場！防疫、應試守則一次看

美科技股續領反彈 那指仍周跌2.3%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滯留鋒下周二南移至北台灣 吳德榮：有較大雨勢機率

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一滯留鋒在東海、華中附近南北徘徊；台灣因太平洋高壓籠罩，各地為晴午後多雲、炎如盛夏，中午前後紫外線強、注意防曬；各地區最高氣溫皆在36度以上，南部的最高氣溫更達39度以上，要多補充水分、防中暑；山區午後偶有局部短暫降雨。今天北部22至36度，中部23至37度，南部22至39度，東部21至36度。

下周二滯留鋒南移至台灣北部，台灣附近水氣增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢的機率。下周三滯留鋒北移至北部海面，有局部短暫陣雨或雷雨，午後機率較高；北台氣溫微降，各地仍偏熱。

下周四、周五滯留鋒北退至東海、華中附近南北徘徊；台灣因太平洋高壓籠罩，炎如盛夏，注意防曬、防中暑。

最新歐洲模式10天的模擬顯示，滯留鋒南移接近台灣北部，太平洋高壓仍偏強。美國(GFS)模式10天的模擬則顯示，太平洋高壓很強，滯留鋒在東海、華中以北，雖有熱帶擾動在菲律賓東方海面，距台甚遠。

他說，兩模擬已有顯著差異，但皆顯示未來10天台灣難有可以紓旱的大量降水。自4月以來即有系集模式模擬(不確定性資料)被多人使用，將其平均後，推估5月21日為台灣入梅日。但若長期預報只取系集平均，刻意去排除其不確定性的本質，而未完整呈現其他的可能性(機率)時，預報與實際不符是不足為奇的。

防曬 中暑

延伸閱讀

各地炎熱如盛夏 台北等10縣市亮高溫燈號

高溫上看39度！吳德榮：下周二起降雨機率高

爆熱天氣持續！西半部飆38度 這天開始才有午後對流

迎酷熱天氣中南部防36度以上高溫 吳德榮：未來10天等不到鋒面南下

相關新聞

嘉義破今年高溫紀錄 今明兩天 熱到38度

受到太平洋高壓影響，近期全台天氣炎熱，根據氣象局監測資料顯示，高雄內門昨出現四○點三度高溫，嘉義也刷新今年最高溫紀錄。今...

各地旅宿紛退訂 疫情「小浪變海嘯」

疫情衝擊觀光旅遊業，全國各地掀起退訂潮。屏東小琉球近3天退訂每天以驚人倍數增加，今天周六原本近9成住房率，暴跌剩1成，業...

雙鐵禁站票 電子票證禁搭對號車

因應疫情嚴峻，雙鐵今天起至六月八日止，禁止站票、自由座。台鐵表示，電子票證即日起不能搭乘對號列車，只能搭區間車，屢勸不聽...

疫情急速升溫 兩廳院、國父紀念館全面閉館

因應疫情升溫，國家兩廳院依照文化部公告訊息，明天起至6月8日全面閉館。休館期間所有節目演出、推廣活動、導覽服務皆暫停，售...

明起電子票證禁搭對號車 台鐵17日起平日加開2區間車

因應疫情升溫，台鐵明天起禁賣站票，電子票證不能搭對號列車，只能搭區間車。台鐵說，為紓解通勤人潮，17日起逢周一至周五加開...

新冠疫情再起 老人手機上健康課變夯

新冠肺炎病例增加，65歲以上長者是高危險族群，除了感染風險，長者的肌力與社交力衰退也是隱藏危機，東海大學資管系兼任教授、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。