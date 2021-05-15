滯留鋒下周二南移至北台灣 吳德榮：有較大雨勢機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一滯留鋒在東海、華中附近南北徘徊；台灣因太平洋高壓籠罩，各地為晴午後多雲、炎如盛夏，中午前後紫外線強、注意防曬；各地區最高氣溫皆在36度以上，南部的最高氣溫更達39度以上，要多補充水分、防中暑；山區午後偶有局部短暫降雨。今天北部22至36度，中部23至37度，南部22至39度，東部21至36度。

下周二滯留鋒南移至台灣北部，台灣附近水氣增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢的機率。下周三滯留鋒北移至北部海面，有局部短暫陣雨或雷雨，午後機率較高；北台氣溫微降，各地仍偏熱。

下周四、周五滯留鋒北退至東海、華中附近南北徘徊；台灣因太平洋高壓籠罩，炎如盛夏，注意防曬、防中暑。

最新歐洲模式10天的模擬顯示，滯留鋒南移接近台灣北部，太平洋高壓仍偏強。美國(GFS)模式10天的模擬則顯示，太平洋高壓很強，滯留鋒在東海、華中以北，雖有熱帶擾動在菲律賓東方海面，距台甚遠。

他說，兩模擬已有顯著差異，但皆顯示未來10天台灣難有可以紓旱的大量降水。自4月以來即有系集模式模擬(不確定性資料)被多人使用，將其平均後，推估5月21日為台灣入梅日。但若長期預報只取系集平均，刻意去排除其不確定性的本質，而未完整呈現其他的可能性(機率)時，預報與實際不符是不足為奇的。