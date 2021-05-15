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飲食控制好難？ 專家提「壽司心法」輕鬆甩肉無負擔

聯合新聞網 / 綜合報導
日本營養師認為，其實每餐減少攝取一顆壽司的熱量，長久累積下來也能瘦下好幾公斤。圖片來源／ingimage
日本營養師認為，其實每餐減少攝取一顆壽司的熱量，長久累積下來也能瘦下好幾公斤。圖片來源／ingimage

現代人追求健康，常會為了身材控制飲食。然而減肥說的容易做得難，很可能每次都說下定決心，卻也每次都因口腹之慾破功。近來日本就有專家給建議，表示比起逼迫自己的刻意減肥，其實改變自己的心態，才是最重要的。

日本媒體「NEWSポストセブン」報導，醫師川村昌嗣指出，許多人雖然知道太胖不好必須減肥，但是真正能嚴謹做到節食、運動，並且規律地一個月瘦下若干公斤的人，其實少之又少。畢竟「努力」和「忍耐」是一件難事，即使一時能做到，也不容易長期維持。而且即使短時間內減掉大量體重，相對也比較傷身。

因此，營養管理師望月理惠子認為，其實只要做到每餐稍微減少一點食量，累積下來就能達成減肥的效果。她舉例，只要一餐少吃「一顆壽司」的量，就等於降低40卡路里的攝取，一天三餐累計就能減少120卡。而減掉一公斤需要減少7200卡，換算下來，一餐少攝取一顆壽司的熱量，一年就相當於能減掉約6公斤的體脂肪。

川村認為，重點是要捨棄「降低」、「限制」類似的想法。他分析，就是因為有了「降低」，所以相對吃多的量就變成「標準」。這樣長久下來，也會無意識回歸到本來的狀態，造成復胖，因此最好從根本的價值觀開始改起，才能永續維持下去。

大約相當於40卡路里的食物份量

米飯：壽司1個份（約25g）

土司：一片（約15g），可以自行切薄

日式炸雞塊：半顆（約15g、附帶雞皮的狀況）

義大利麵：14根（約11克、一根1.65公釐的狀況）

巧克力：1.4片（約7公克、普通巧克力磚的狀況）

糯米團子：接近1顆（約20克）

果汁、碳酸飲料：半杯（約100毫升）

壽司 日本

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