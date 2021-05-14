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新冠疫情再起 老人手機上健康課變夯

聯合報 / 記者吳貞瑩／台北即時報導
去年關懷據點因疫情改採遠距健康諮詢課程，專家隔空教導長者口腔保健。圖／潘人豪提供
去年關懷據點因疫情改採遠距健康諮詢課程，專家隔空教導長者口腔保健。圖／潘人豪提供

新冠肺炎病例增加，65歲以上長者是高危險族群，除了感染風險，長者的肌力與社交力衰退也是隱藏危機，東海大學資管系兼任教授、aCare遠距健康平台執行長潘人豪指出，新冠肺炎疫情再起，最近不少社區關懷據點詢問改用遠距健康促進，減少外來專家出入感染，同樣能達到帶領長輩運動、檢視健康的目的，本土遠距服務需求大爆發。

去年以來已有許多偏鄉、部落社區關懷據點「超前部署」，長期深入偏鄉的潘人豪指出，長者們透過線上健康促進課程，首次體驗專家「隔空」服務，陪伴他們度過親友逝去的悲傷，或緩解身體因退化疼痛症狀。他舉例去年帶領WaCare遠距健康平台團隊到南投埔里珠仔山社區服務為例，社區據點的長者們透過網路第一次與護理師對話，經過諮詢之後才發現社區長輩的身體問題多是痠麻疼，因此安排物理治療師、藥師、神經內科醫師等專家日後逐一上線，即時回應長輩問題。

潘人豪說，比起珠仔山社區還要偏遠的據點很多，例如運動教練在都市中資源豐沛，但是要運動教練到偏鄉據點，來回要花費幾個小時「不敷成本」，聽力師、語言治療師等更是師資短缺，有錢也請不到專家上山。

他表示，目前仍有偏鄉、部落關懷據點正常開放，但面臨「有經費也請不到專家帶老人家做運動、衛教諮詢」現象，長輩恐面對健康促進下墜風險。若能善用遠距健康促進科技協助，維持長輩在疫情期間仍能如常維持體能，不致躲過疫情，身心卻退化的風險。

為「超前部署」疫情期間實體活動停止，潘人豪表示正在據點開辦手機課程，提前教導老人家能在家中用手機「隔空」與健康專家、照服員互動或觀看影片，運動、衛教諮詢照樣不受影響。各縣市社區據點若有遠距健康促進需求，可與WaCare健康課程小組聯絡。

社區官方Line：https://lin.ee/gMh5aDz

email：wacare.live@gmail.com

電話：04-26520571

去年珠仔山社區關懷據點因疫情改採遠距健康諮詢課程，老人們一一陳述身心問題，互動熱絡。圖／潘人豪提供
去年珠仔山社區關懷據點因疫情改採遠距健康諮詢課程，老人們一一陳述身心問題，互動熱絡。圖／潘人豪提供

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