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疫情急速升溫 兩廳院、國父紀念館全面閉館

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
因應疫情升溫，國家兩廳院自明天起至6月8日全面閉館。本報資料照片
因應疫情升溫，國家兩廳院自明天起至6月8日全面閉館。本報資料照片

因應疫情升溫，國家兩廳院依照文化部公告訊息，明天起至6月8日全面閉館。休館期間所有節目演出、推廣活動、導覽服務皆暫停，售票處、服務台兩廳院商店也將暫停對外開放，僅OPENTIX及兩廳院售票系統與兩廳院停車場照常營運。場館內部辦公與技術人員則持續啟動遠距、分流AB班工作。

因防疫閉館，兩廳院取消演出共33檔、延期12檔，受影響人數達5.5萬人。為提供藝術家及團隊實質支持，國家兩廳院營運的售票系統「OPENTIX兩廳院文化生活」即日起開啟「雨天，我們撐傘—攜手支持團隊捐贈方案」，提供觀眾將退款轉捐予原節目主辦單位，或直接以捐款行動表達支持。適用對象為委託OPENTIX售票節目之主辦單位，不限個人、團體或機關。

除兩廳院，國父紀念館也從即日起至6月8日休館，暫停對外開放。

兩廳院售票 紀念館 疫情

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