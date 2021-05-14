明起電子票證禁搭對號車 台鐵17日起平日加開2區間車

因應疫情升溫，台鐵明天起禁賣站票，電子票證不能搭對號列車，只能搭區間車。台鐵說，為紓解通勤人潮，17日起逢周一至周五加開新竹-南港及南港-樹林兩列次區間快車。

台鐵說，依據中央流行疫情指揮中心5月11日公布事項，及交通部5月14日交路字第11050060721號公告。因應疫情發展，5月15日至6月8日台鐵局各級對號列車（太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號）禁止站票（無座）搭乘，持用定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證旅客，請搭乘區間車或區間快車，站票（無座）搭乘對號列車，台鐵局將予勸導請其下車，勸導不聽者，將移送鐵警局交地方衛生單位開罰。

因應疫情警戒標準提升至第二級，針對前項措施，台鐵局採取作為如下：

1.於各級對號列車張貼公告並以LED宣導。

2.車站剪票口、月台及招呼站入口設置大型公告。

3.對號列車進站時，於月台加派嚮導人員宣導並以舉牌方式提醒旅客配合。

4.與鐵路警察組成聯合小組，擇重點區間或車次於對號列車上加強查察勸導。

5.如旅客以站票（無座）搭乘對號列車經勸導不聽者，將移送鐵路警察轉送地方衛生單位裁罰，依傳染病防治法第70條第1項規定，處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰緩。

6.針對通勤尖峰時段，自5月17日起逢周一至周五加開新竹-南港及南港-樹林兩列次區間快車，以紓解通勤人潮。

7.搭乘對號列車旅客請於乘車前至窗口購票或透過網路訂票後至車站、超商、郵局等通路取票，或於「台鐵e定通」APP訂票後取得(QR)行動票證乘車。

台鐵說，值此疫情發展關鍵時期，請大家共同遵守指揮中心防疫律定，相關管制作為造成不便，謹致歉忱。再次呼籲旅客進入場站及車上務必佩戴口罩並配合測量體溫，杜絕感染，敬請支持及諒解。