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文化部推紓困救藝文產業 藝創工會：應擴大補助類別

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

文化部今下午公布藝文事業營運損失補助，提供5月11日至6月8日受疫情升溫波及的表演藝術團隊申請最高250萬元的補助。對此，台北市藝術創作者職業工會聲明，文化部迅速反應值得肯定，但卻未能通盤考量藝文工作者需求，像是個人藝術工作者、停辦展覽或閉館場館，皆被排除在申請適用對象，呼籲文化部擴大補助類別。

藝創工會指出，本次公佈的紓困方案只提供立案的法人、非法人團體或負責人具我國國籍之商號（如個人工作室等）申請，但現行表演藝術界有大量獨立表演工作者、編劇導演以及技術人員，在此方案下通通無法獲得這次紓困。

藝創工會說，本次紓困方案針對事業單位底下受雇員工保障，遠不如去年文化部藝文紓困2.0方案，當時方案要求申請事業單位提供「正職人員清冊」、「自然人委託事業代申請書」，由文化部依照事業單位底下工作者情形評估紓困金額，更明確要求獲補助的事業單位在「補貼期間不可實施無薪假（減班休息）、裁員或對員工減薪等減損員工權益之行為，亦不可有解散或歇業情事」，確保事業單位員工雨露均霑，都能實質獲得紓困。

反觀今日公布的專案，藝創工會批評，不只缺少個人藝文工作者申請管道，更缺乏保障獲補事業單位員工工作權相關措施。

此外，藝創工會說，這次受影響的藝文活動也不只有表演藝術展演、流行音樂演出及電影國片商業映演3大類別，如暫停營業的台北當代藝術館、台北市立美術館，或延期、停辦的台北新藝術博覽會延期、新一代設計等展覽，各大領域的藝文工作者都受到全面性衝擊，建議文化部應通盤考量，審慎評估擴大現行紓困補助類別。

文化部

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