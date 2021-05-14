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防疫！故宮北院明起閉館 南院正常開放

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
配合北市防疫升級，國立故宮博物院宣布明（15）日起北部院區全面閉館。本報資料照片
配合北市防疫升級，國立故宮博物院宣布明（15）日起北部院區全面閉館。本報資料照片

國內本土案例連日激增，為防堵不明感染源擴散，繼新北市之後，台北市也宣布北市所屬場館及10大類場所明起暫停營業。為因應台北市政府防疫升級，國立故宮博物院宣布，明（15）日起北部院區全面閉館，並暫停北部院區所有對外活動。後續恢復開館日，將視疫情發展滾動式調整。

近幾日疫情急速升溫，今再新增29例本土確診個案，台北市長柯文哲宣布自明天起北市所屬場館、舞廳業、視聽歌唱業、酒吧、夜店、網咖等10大類場所暫停營業。

故宮表示，因應台北市政府防疫升級，宣布台北市公有場館關閉，故宮北部院區自明天起將全面閉館（含博物館園區等公共空間），並暫停北部院區所有對外活動；南部院區則維持正常開放，若有調整開放時間或閉館措施，將另行公告於官網最新消息。

故宮說，後續恢復開館日，將視疫情發展滾動式調整。

國立故宮博物院 疫情

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