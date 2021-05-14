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屏東獨居男發燒就醫採檢 驚是台灣罕見的日本腦炎

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣新園鄉40多歲獨居男，5月4日因發燒及全身無力等症狀至醫院就醫採檢通報，疾病管制署實驗室檢驗今天確認感染日本腦炎，防疫人員在個案居住地周邊噴藥消毒。記者潘欣中／翻攝
屏東縣新園鄉40多歲獨居男，5月4日因發燒及全身無力等症狀至醫院就醫採檢通報，疾病管制署實驗室檢驗今天確認感染日本腦炎，防疫人員在個案居住地周邊噴藥消毒。記者潘欣中／翻攝

屏東縣出現今年全國首例本土日本腦炎確診病例，患者是住新園鄉40多歲獨居男性，5月4日發病，因發燒及全身無力等症狀至醫院就醫採檢通報，疾病管制署實驗室檢驗今天確認感染日本腦炎，目前住院治療中。防疫人員已至個案居住地周邊懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施，同時加強對附近民眾的衛教宣導及適齡幼兒疫苗催注。

疾病管制署監測資料顯示，2016年以來，僅於2016、2019年各發生1例確定病例數，以40歲以上成人較常見，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰；日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為主，大部分人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

縣衛生局長施丞貴說，預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，提醒民眾家中如有出生滿15個月以上幼兒應至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

日本腦炎 疫苗 衛生所

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