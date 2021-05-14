今年首例日本腦炎 屏東男子染病意識不清

衛生福利部疾病管制署公布今年首例本土日本腦炎病例，屏東新園鄉40多歲男子日前因發燒、全身無力就醫，4天後抽搐意識不清，經採檢確診，目前仍在加護病房救治。

疾管署副署長莊人祥接受媒體電話聯訪表示，男子平日活動地點以住家周圍為主，5月4日因發燒及全身無力就醫並收治住院，8日出現呼吸喘、抽搐且意識不清，轉至加護病房救治，11日通報採檢後確診。

日本腦炎是透過三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為主傳染，莊人祥表示，台灣每年5至10月是日本腦炎流行季，6至7月則是流行高峰；病媒蚊常孳生水稻田、池塘及灌溉溝渠，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

莊人祥提醒，多數人感染日本腦炎無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識不清、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，嚴重甚至昏迷或死亡。

莊人祥說，日本腦炎疫苗是幼兒常規接種疫苗，但40歲以上族群可能未接種或保護力下降，感染日本腦炎機率較高。呼籲若住家或活動地鄰近豬舍、稻田等高風險區，應加強防蚊或評估自費接種疫苗。

屏東縣政府衛生局長施丞貴說，預防日本腦炎最有效方法是接種疫苗，提醒民眾家中有出生滿15個月以上的幼兒，應至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

縣衛生局在接獲通報後進行疫調，經查個案近期並無旅遊史，住家附近有豬舍等高風險場所，防疫人員已至個案居住地周邊懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施，同時加強附近民眾衛教宣導及適齡幼兒疫苗催注。